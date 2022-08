Contra Delfina

No estoy seguro, pero creo que es racista este comentario de Salvador Camarena, en El Financiero: que AMLO decidió que Delfina Gómez fuera la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México porque lo que ella “proyecta, su origen y su persona” envían “un mensaje contra nuestro raciclasismo”.

Y es que, según el columnista, Delfina tiene las características de esas personas “que a menudo, en restaurantes y en cualquier lugar, son discriminadas”. Desde el título de su artículo se nota que el autor discrimina: “El Sonora Grill, Delfina y la lógica de AMLO”.

Recordemos que en el mencionado establecimiento —bastante malo y bastante caro, por cierto— ha sido acusado de ubicar a las personas morenas en mesas apartadas, para que no las vea la clientela güera.

Lo peor para Delfina Gómez no es eso, sino que se le acuse de “delincuente”, como lo hace Raymundo Riva Palacio también en El Financiero, o que se le presente como rata en la caricatura de Calderón en Reforma.

Si de lo que se trata es de asegurar la victoria de Morena en el Edomex, los tres mencionados periodistas están haciendo buen trabajo. Porque está científicamente comprobada la veracidad de la frase “lo que no te mata, te hace mas fuerte”. En efecto, investigadores de la Kellogg School of Management de la Universidad Northwestern encontraron una relación causal entre los golpes en el pasado y el éxito en el futuro.

No matarán a Delfina la perversidad del monero Calderón y del columnista Riva Palacio ni el racismo de Camarena. Más bien, fortalecerán a la candidata del partido de izquierda. Malas noticias para las aspirantes de la oposición Alejandra del Moral y Ana Lilia Herrera.

Alfaro y la alianza opositora

Es un hecho: el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, después de muy difíciles cuatro años ha consolidado su administración y, por lo tanto, está en condiciones para hacer política en el escenario nacional.

No hay duda de que Alfaro construirá al lado de Dante Delgado el futuro de Movimiento Ciudadano, pero lógicamente —porque no es un fanático— el jalisciense no rechazará el diálogo con la alianza opositora, sobre todo si se plantea no para buscar solo una candidatura presidencial de unidad, sino para buscar construir una ruta de futuro viable para la nación. Eso sí, tal diálogo solo podrá darse con condiciones; una de ellas, que las dirigencias del PRI y del PAN recuperen la decencia y el talento que con Alito Moreno y Marko Cortés perdieron.

Sin dogmatismos, hasta podría Alfaro escuchar lo que plantea la izquierda para desarrollarlo en la segunda etapa de la 4T: sí, la que llegará a partir de 2024; una izquierda, por cierto, a la que el gobernador de Jalisco ha apoyado durante mucho tiempo y que debe abrirse a otros liderazgos si quiere que su proyecto de país verdaderamente tenga sentido en el largo plazo.

No es poca cosa lo que ha hecho Enrique Alfaro, cuyo éxito electoral es innegable: lo ha ganado todo en Jalisco contra el PRI, contra el PAN y contra Morena. También, hay que decirlo, sus estrategias resultaron fundamentales para llevar a la victoria al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y al gobernador de Nuevo León, Samuel García. Sin restarle méritos a Dante Delgado, fundador y líder de MC, el gran crecimiento de ese partido llegó cuando Alfaro se hizo cargo de las operaciones en Jalisco.

Los y las intelectuales que más desean el éxito de la alianza opositora, lamentan que MC rechace unirse al PRI y al PAN para enfrentar a Morena en 2024; ¿se han preguntado las razones de que tal alianza no esté en los planes ni de Dante Delgado ni de Enrique Alfaro?

Creo que Dante y Alfaro aceptarán el diálogo con la alianza, pero solo ocurrirá si:

√ Las cosas NO son como en 2018, cuando la alianza se construyó a partir de que Ricardo Anaya era el candidato presidencial y no había más. Gravísimo error porque, ya en la campaña, le aparecieron debilidades por todas partes.

√ Alito Moreno y Marko Cortés No deben seguir al frente del PRI y del PAN. Si priistas y panistas no se deshacen de tan impresentables políticos, MC no les escuchará. Es lo menos que debe ocurrir en tales partidos.

√ Los y las intelectuales que más reflexionan sobre la alianza opositora NO deberán verse durante la próxima FIL de Guadalajara como acólitos del principal directivo de ese evento, Raúl Padilla, auténtico cacique que tanto daño ha hecho en Jalisco y a quien —resulta más que evidente— la 4T no dejará con su poder intacto. ¿Sería mucho pedir que escritores como Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda se liberen ya del hechizo de Padilla? ¿Es más importante un foro sobre libros que el proyecto político que tanto defienden?

√ ¿Podrían las personas que más promueven la alianza opositora pedir perdón por el fraude electoral de 2006? Enrique Alfaro y Dante Delgado si algo saben es que el PRI y el PAN le robaron la presidencia a Andrés Manuel López Obrador para entregarla a Felipe Calderón. Se equivocaron Dante y Alfaro en 2018 al no exigir a tales institutos políticos que mostraran un mínimo arrepentimiento por lo que hicieron hace 16 años. No se puede construir el futuro sin aceptar los pecados del pasado y jurar no volver a cometerlos. A propósito, diré cuál fue, en mi opinión, principal razón por la que nació Morena, que es la misma que impedirá a Marcelo Ebrard ser candidato presidencial de ese partido en 2024: que sobraron dirigentes del PRD, particularmente Ebrard, partidarios de alianzas con el PAN durante el sexenio del presidente espurio, Calderón. La gran ventaja de Claudia Sheinbaum sobre el canciller es que ella jamás ha aceptado pactar nada con quienes se robaron la presidencia en 2006.

Si tales condiciones se cumplen, Enrique Alfaro y Dante Delgado se sentarán en la mesa de la alianza opositora. Si no, hay otras mesas, la de MC sin más compañía... y hasta la de izquierda, que necesita nutrirse de gente distinta para evitar los peligros de la endogamia.