Un maestro de la UAEMex (Universidad Autónoma del Estado de México) se burló del lenguaje inclusivo durante una clase por Zoom.

Esto, luego de que una persona no binaria pidiera respeto hacia su identidad de género , causando una revolución alrededor del lenguaje inclusivo.

“No vayan a empezar ustedes como el compañero que anda circulando de que es ‘compañere’. Alguien me dice eso y lo saco de aquí”

La petición de Andra Escamilla no le gustó al maestro de la UAEMex, quien amenazó con sacar de su clase a aquél que use el lenguaje inclusivo .

Lo anterior, porque el maestro de la UAEMex piensa que únicamente hay dos géneros : el masculino y el femenino; en el caso de los humanos, y hembra y macho para los animales.

“No hay mache ni hembre, no no no, por favor. Evítenme la pena de sacarlos de aquí”

Maestro de la UAEMex.