Exigen liberación de Roxana, mujer presa por matar a su agresor sexual

México.- Roxana, mujer de 21 años de edad, está presa acusada de matar a su agresor sexual el 8 de mayo; su familia y colectivas feministas exigen su liberación por legítima defensa .

A través de una carta que Roxana escribió desde el Penal Neza-Bordo, ubicado en el municipio de Chimalhuacán, Edomex , explicó su versión de lo que ocurrió cuando fue víctima de violación .

Roxana es originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, pero hace 7 años migró al municipio de Nezahualcóyotl junto a su expareja sentimental, y donde tuvieron un hijo que ahora tiene 4 años.

“Todos los días me levanto para poder salir adelante, las personas que me conocen saben que no tengo vicios y que me dedico a trabajar y a mi hijo”. Carta de Roxana

Exigen libertad para Roxana (Especial)

La agresión contra Roxana

En su carta, Roxana contó su versión de lo ocurrido, pues el día que fue detenida los medios de comunicación la identificaron como “la mujer que llevaba un cuerpo dentro de un costal”, además de que fue criminalizada .

Explicó que ese 8 de mayo salió a trabajar a un puesto de papas que se encuentra frente a un local comercial conocido como “zorro abarrotero”; más tarde, unas trabajadoras de dicho lugar la invitaron “a tomar una cerveza”.

Roxana dijo que aceptó la invitación porque estaba cansada y casi no tiene amigas, pero reconoce que fue un error confiar en esas personas.

“Sólo tomé una cerveza y les dije que me iba, en eso llegó un muchacho que trabaja en el lugar, lo conocía de vista, no creí que fuera mala persona y se ofreció a acompañarme a mi domicilio que estaba muy cerca”.

Roxana relató que cuando llegaron a su domicilio, el hombre la obligó a dejarlo entrar y le dijo que vivía muy lejos, que si lo dejaba quedarse a dormir; “insistió tanto que me asuste, me dio miedo , por tonta accedí”.

A los pocos minutos de que ambos se acostaron, ella en su cama y él en el suelo, el hombre se subió a la cama, golpeó a Roxana, la desnudó y la violó .

Ella cuenta que estaba en shock y solo quería defenderse cuando le dio un golpe en la nariz y el hombre empezó a sangrar y a amenazarla. Por el pánico que sintió Roxana, tomó una playera, la puso sobre su cuello y lo asfixió .

“Me sentó sola, denigrada, sentí que no valía nada, que todo era culpa mía por haber confiado en esas personas y ahora esa confianza me tiene recluida en el Penal del Bordo, donde un juez me sentenciará”. Carta de Roxana

Protesta por liberación de Roxana (Especial )

“Yo lo maté pero él me violó”

Roxana señaló que al momento de su detención, los policías la agredieron verbalmente e ignoraron su testimonio sobre que fue víctima de violencia sexual.

Debido a que las autoridades de Nezahualcóyotl difundieron solo la versión de la detención, Roxana fue criminalizada en medios de comunicación, donde también se dijo que estaba “alcoholizada”.

“Al momento de mi detención les dije que sí lo había asesinado pero que él me había violado y yo sólo quise defenderme [...] nunca me realizaron pruebas periciales, no tomaron en cuenta mi declaración”. Carta de Roxana

Roxana está siendo juzgada por los delitos de homicidio simple, contra el respeto a los muertos y por violaciones a las leyes de inhumación y exhumación, aunque sostiene que solo se defendió.

Roxana sería una más en la lista de desaparecidas o asesinadas

En la carta, Roxana condenó que las mujeres sean criminalizadas por defenderse de la violencia en su contra y dijo que de no haber actuado así, “sería una más en la lista de desaparecidas o asesinadas”.

“Como me defendí de mi agresor, ahora todos me juzgan y piden justicia para Sinaí. Sé que seré condenada por defender mi cuerpo, por defenderme como mujer, por haber castigado a mi agresor, por no haberme quedado callada”. Carta de Roxana

Al final de su texto, la joven de 21 años exigió justicia para ella y agradeció a su familia y a las colectivas feministas que han acompañado en caso como Nos Queremos Vivas Neza.