Exhiben a profesora de la UAEM por decir: “Yo no soy la señorita del Vips”

Una profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) fue exhibida luego de que expresará en conferencia “que no era señorita del Vips ni señorita a cargo de nada” pues un alumno la “miss” mientras daba su clase virtual.

“Yo no soy la señorita del Vips y no soy la señorita que está cargado de nada (...) Me parece una falta de respeto se los he dicho”, declaró la profesora.

El hecho fue compartido en la red de denuncias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), cuenta en la cual se hace énfasis en la cara de fastidio de la profesora.

Pese a que en el video se ve como el alumno le pide disculpas con la frase “Es maestra. De verdad, perdóneme, es que estoy acostumbrado con la maestra de inglés”.

La profesora de la UAEM reitera su postura, pues le afirma que para él no es maestra, sino Doctora.

-“No, yo lo entiendo, maestra, pero le repito, es que estoy acostumbrado...”

-“¡Doctora para ti!”

Tras esto, la profesora decide ignorar al alumno mientras sigue con la pase de lista en su clase virtual.

Así esta “Maestra” denigrando a las meseras de los restaurantes Vips al ofenderse porque el alumno le dice “Miss” y dice que no es igual a las meseras de dicha cadena… pic.twitter.com/kyCVBieiPC — CLAUDIA es CLAUDIA (@panaclo) December 15, 2021

Usuarios de la profesora de la UAEM denuncian clasismo por parte de la profesora

Ante los hechos, usuarios denunciaron a la profesora de la UAEM por clasismo pues señalaron que un grado académico no hace mejor persona a nadie y no tendría por qué haber hecho esos comentarios contra las trabajadoras de la cadena de restaurantes.

“Un título no te hace mejor persona sin duda ... Esta maestra nos lo deja bien clarito”,”Yo soy médico y todos los alumnos me dicen profe, no pasa nada. No me van a quitar el título por más que me digan”, fue algunos de los comentarios que recibió.

Por su parte, la UAEM no se expresó ante el hecho, pero si compartió un número de quejas en lo cabe a violencia de género.

La #UAEMéx cuenta con un procedimiento para formalizar la presentación de quejas y denuncias de violencia de género.



¿Ya lo conoces? Te compartimos esta importante información.



📲 Llama al: 722 481 1806 Ext:19700/19714#SomosUAEMéx💚 💛 pic.twitter.com/iptprbKuoa — UAEM (@UAEM_MX) December 13, 2021

Mujeres son minimizadas pese a tener grados académicos: profesora de la UAEM

Cabe destacar que, la docente perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) también afirmó que las mujeres son minimizadas pese a tener grados académicos, pues a los hombres son los únicos que se les reconoce.

-“¿A sus profesores les dicen ‘mister’, Eder?”

-“No, solo profesor”

-”Solo las mujeres no tenemos derecho a tener grados, debemos ser minimizadas a ser una simple señorita porque no merecemos tener grados académicos”, concluyó la Doctora.