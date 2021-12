Diana Velázquez Florencio: Declaran culpable a Jesús Alejandro por su feminicidio

Casi 5 años después , un juez declaró culpable a Jesús Alejandro Montes Moreno por el feminicidio de Diana Velázquez Florencio, asesinada en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México.

Este 22 de diciembre, en los Juzgados de Control de Neza- Bordo un juez emitió fallo condenatorio contra Jesús Alejandro por su responsabilidad en el feminicidio de Diana, asesinada el 2 de julio de 2017.

Tras casi 5 años de lucha por justicia, al salir de la audiencia, la madre de Diana, Lidia Florencio, compartió que este fallo era lo que buscaban desde hace años, por lo que esperan se dicte la pena máxima contra el hombre.

La mamá de Diana explicó que el imaginar el dolor que sufrió su hija es lo que le ha dado fuerza para exigir justicia y que las dos personas que asesinaron a la joven de 24 años de edad, sean sancionadas.

“Diana fue asesinada por dos sujetos que después se quedaron como sino hubiera pasado nada, pensaron que su familia no iba a hacer nada, pensaron que Diana no valía nada cuando me la dejaron tirada en la calle, pero Diana tiene demasiado valor”.

Lidia Florencio