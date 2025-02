La mamá de Lucio, el papá del bebé que abandonó en calles de Tultitlán, Estado de México, pidió no ser linchada por el crimen de su hijo.

Fue el martes 11 de febrero que se detectó en cámaras de vigilancia que un joven abandonó a un bebé recién nacido en calles de la colonia Fuentes del Valle en Tultitlán, al interior de una bolsa de plástico.

Los padres del bebé ya fueron identificados como Lucio y Diana, de 18 y 21 años de edad, respectivamente; Lucio fue entregado a las autoridades el miércoles 12 de febrero por sus padres.

No obstante, la mamá de Lucio y abuela del bebé abandonado en Tultitlán, rindió una entrevista a medios de comunicación, en donde pidió no ser linchada por los actos de su hijo pues ella no lo crío así.

Bebé abandonado en Tultitlán: Mamá de Lucio pide no ser linchada

La mamá de Lucio y abuela del bebé abandonado en Tultitlán, Dulha Utrera, habló sobre el caso y el linchamiento público que se ha suscitado por el acto de su hijo.

Dulha Utrera se deslindó de haber encubierto a su hijo Lucio y a la madre del bebé, Diana, pues aseguró que ella no crió a un “animal”.

A raíz de la difusión del caso del bebé abandonado en Tultitlán, la familia del joven ha recibido amenazas en redes sociales, por lo que la mamá de Lucio pidió que el linchamiento no recayera en ella por el actuar de él.

“A mí me da vergüenza mostrar mi cara, pero yo no hice nada, yo no necesito que la gente me esté amenazando en redes sociales que van a venir a lincharme y que tuve a un monstruo. Yo no tuve eso, yo lo eduqué, la decisión que él tomó la tomó lejos de mí”. Mamá de Lucio

Asimismo, la tía de Lucio, Lizbeth, acusó que no es justo el linchamiento recibido, ya que sostiene que Lucio es un joven tranquilo y estudioso.

Lucio, padre del bebé abandonado en Tultitlán (Carlos Jiménez vía X)

Bebé abandonado en Tultitlán: Mamá de Lucio no pagará fianza; “va a ser un peor hombre”

Los padres de Lucio fueron quienes entregaron a las autoridades a su hijo, por abandonar a su bebé en calles de la colonia Fuentes del Valle en Tultitlán.

En entrevista a N+, la mamá de Lucio dijo entre lágrimas que en ningún momento buscaron proteger a su hijo; sino que al contrario, se movilizaron con las autoridades para denunciar el hecho.

“No pretendo entorpecer nada, yo lo entregué y que hagan lo que corresponde (...) yo lo que pretendo es que Lucio viva lo que tiene que vivir y aprenda de esto, yo no estoy para consecuentarle”. Mamá de Lucio

Una vez que el joven se entregó a las autoridades, Dulha Utrera aseguró a Milenio que no pagará la fianza de su hijo Lucio por haber abandonado al bebé, ya que él necesita enfrentar las consecuencias de lo que hizo.

“Yo no pienso pagar una fianza si le dan a él para pasar su proceso afuero, no lo pienso hacer, porque si él no aprende de esto, al rato cuando salga de prisión va a ser un peor hombre”, dijo la mamá de Lucio.