Alejandra del Moral, precandidata del PRI y la alianza Va por México, cerró su precampaña en Texcoco, Estado de México, el domingo 12 de febrero al ritmo de Shakira y la sesión #53 con BZRP.

La precandidata al gobierno del Estado de México tuvo su propia canción en el cierre de precampaña, al ritmo de la canción de Shakira que se volvió viral tras su separación con Gerald Piqué.

Con modificaciones a la letra de la canción, la precandidata del PRI compartió que: Alejandra del Moral es valiente como tú”.

Alejandra del Moral es valiente como tú: precandidata cierra precampaña con canción de Shakira

Alejandra del Moral realizó el cierre de su precampaña para contender por la gubernatura del Estado de México en Texcoco, Estado de México, mismo municipio en el que lo hizo Delfina Gómez, precandidata de Morena.

Desde redes sociales compartió momentos de su evento acompañada de militantes priistas y simpatizantes, donde recibió su constancia como precandidata al gobierno del Estado de México.

En sus publicaciones en historias de Instagram, se pudo escuchar la canción de Alejandra Moral al ritmo de Shakira y la sesión #53 con BZRP con la siguiente letra:

Alejandra Del Moral es muy valiente como tú, valiente como tú. No hay reto que sea grande, sale a ganar porque es valiente como tú

Con más de 33 mil asistentes, Alejandra del Moral cerró su precampaña con la canción modificada de Shakira en compañía de miembros de la alianza de Va por México:

Alejandro Moreno

Santiago Creel

Anuar Azar

Enrique Vargas del Villar

Luis Cházaro y Omar Ortega

Agustín Becerra

Mario Cervantes

Alejandra del Moral cerró campaña al ritmo de Shakira con “valiente como tu u u u u” pic.twitter.com/BOYERNfOtF — Axl Fernando Chimal (@AxlChimal) February 12, 2023

Esta es la letra de “Valiente como tú”, canción de Alejandra Moral al ritmo de Shakira

Alejandra Moral modificó la letra de la canción de Shakira con BZRP para cerrar su precampaña por el gobierno del Estado de México y aquí te la presentamos.

Alejandra del Moral es muy valiente

y como tú,

valiente como tú

No hay reto que sea grande sale a ganar,

porque es valiente como tú

Ooh ooh

Es total que te identifique

Vote y aplique, no mortifique.

Yo me la juego a la segura

ya no me llore, ni me suplique

Algo está logrando,

no es normal que la critiquen

Su visión es estar ahí

Perdón que te salpiqué

Con su liderazgo a todos refuerza

No habrá quien la detenga

Brilla con mucha fuerza,

Esperanza que trasmite y su alegría,

Apertura,

Las mujeres ya no lloran,

las mujeres actúan

Tiene, nombre, de persona buena,

Clara-mente es valiente como tú,

valiente como tú

No hay reto que sea grande sale a ganar,

Porque es valiente como tú,

Ooh Ooh

Va por más no cree en el fracaso,

Va con todo y a firme paso,

No hay temor, bebé porque siente bien

Muchas acciones inició a su paso,

Todo lo que juntos ya logró

Piense mal si quiere algo distinto

Con su sencillez y su valor,

lucha por cambiar lo que vivimos,

vale más fuerza que ir despacio,

en la unión no existe el fracaso

Hay mucho trabajo, pero al lograrlo crecemos nosotros también

Juntos por donde la piel

Cumpliendo lo que no creen

Hagamos al 100, juntos del hoy y mañana,

Y si quieres tu puedes vivir

ese cambio y romper

Tiene, nombre , de persona buena

Clara-mente su nombre te suena

Tiene nombre de persona buena

Clara-mente es valiente como tú,

Valente como tú

No hay reto que se grande, sale a ganar

Porque es valiente como tú

Oooh ooh oooh