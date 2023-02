“¡Con la fuerza del pueblo mexiquense no hay imposibles! Este Pueblo nació para vencer y somos el cambio que ganará en el Estado de México. Este año será recordado como el año de la dignidad mexiquense, el año que la luz de la esperanza venció a la oscuridad del miedo. Vamos a vencer a los 100 años de horror, porque somos esperanza”, afirmó la maestra Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de MORENA a Gobernadora del Estado de México.

En su tierra natal y con un recinto abarrotado por 40 mil militantes y simpatizantes, la maestra Delfina Gómez lanzó un claro mensaje de esperanza , en su cierre de precampaña en Texcoco.

“Frente al odio de los de siempre… el amor del pueblo. Frente a la mentira conservadora… la verdad transformadora. Y frente al chantaje de los corruptos… la dignidad de los morenistas mexiquenses que ni se compra, ni se vende. Cuando uno escucha los testimonios de resistencia de nuestras mujeres y hombres que han vivido sin rendirse bajo la sombra de 100 años de horror y todavía albergan esperanza en su corazón, uno entiende que este pueblo está hecho para salir adelante; estamos convencidos de que este pueblo nació para vencer y que los mexiquenses somos mucho pueblo para vivir de rodillas”, aseveró Delfina Gómez durante su discurso de cierre de precampaña.

Ante una marea guinda de simpatizantes que gritaron y vitorearon, Delfina Gómez recalcó que los números de diversos sondeos públicos la favorecen.

“Hemos vivido una precampaña histórica y hemos visto a los ojos a más de 400 mil de nuestros simpatizantes y militantes que es pueblo mexiquense organizado. Hoy todos los números son alentadores. Todas las mediciones confirman que el cambio es imparable, y ganamos esta etapa del proceso interno partidista porque aquí sí hay unidad”. Delfina Gómez

Trabajaremos dia y noche para que la Cuarta Transformación llegue a cada rincón de nuestro Estado: Delfina Gómez

“A diferencia de los de siempre, quienes están divididos en mil pedazos y peleándose en público, aquí estamos hermanados por la esperanza y por el cambio. Juntos en la certeza de que este año acabaremos con la larga noche de los 100 años de abandono y corrupción, vamos a responder con honradez y rectitud la confianza que ustedes nos dan. No les vamos a fallar. Trabajaremos dia y noche para que la Cuarta Transformación llegue a cada rincón de nuestro Estado y desterremos por siempre el fraude y la humillación al pueblo”. Delfina Gómez

Ante los gritos de “¡No estás sola, no estás sola!”, la maestra Delfina Gómez celebró el cierre de esta exitosa etapa de precampaña rodeada también por la fuerza política de su partido, encabezada por:

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de MORENA Horacio Duarte Olivares, coordinador general de precampaña Higinio Martínez Miranda, delegado especial de MORENA para el proceso electoral en el Estado de México Martha Guerrero Sánchez, dirigente estatal de MORENA

En un mes de precampaña, la maestra Delfina Gómez pudo saludar a más de 400 mil mexiquenses morenistas, a quienes escuchó y con los que se tomó fotografías .

“Seguiremos adelante, sabemos que el cambio es inevitable pero no nos vamos a confiar. Vamos a continuar con los trabajos de organización y pronto nos volveremos a encontrar aquí con el pueblo morenista texcocano y en todos los municipios de nuestra entidad. No me alcanzará la vida para agradecerles todo lo que han hecho por mi. Me siento acompañada, respaldada y querida y amor con amor se paga. ¡Cuentan conmigo! ¡No les voy a fallar!”, cerró su discurso este domingo 12 de febrero ante los miles de asistentes al último evento de precampaña.

