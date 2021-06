Ahtziry Cardona León: Vinculan a proceso a Luis “N” por su feminicidio en Tecámac

México.- La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que Luis Daniel “N” fue vinculado a proceso por su posible responsabilidad en el feminicidio de Ahtziry Mireya Cardona León en el municipio de Tecámac.

A través de un comunicado, la Fiscalía del Edomex explicó que la Fiscalía Especializada de Feminicidio acreditó la posible participación de Luis Daniel “N” en el feminicidio de la joven de 18 años de edad.

Tras los elementos de prueba presentados, un juez determinó iniciar el proceso contra el hombre, a quien impuso la medida cautelar de prisión preventiva y un periodo de dos meses para la investigación complementaria.

Según la FGJEM, el feminicidio de Ahtziry Mireya Cardona León ocurrió el pasado 21 de mayo, el mismo día que la víctima fue reportada como desaparecida al salir de su casa en la colonia Lomas de Tecámac.

Ahtizry pidió permiso de salir con un amigo , que sería Luis Daniel “N”, y fue cuando la vieron por última vez. Luego de ello, ambos habrían acudido a una cueva en la mina de la colonia Tezontla, Santa María Ozumbilla.

Tras el inicio de la investigación, identificaron y detuvieron al hombre que permanece privado de su libertad en el Penal de Ecatepec y enfrenta el proceso por el delito de feminicidio.

Tras el feminicidio de Ahtziry Mireya Cardona León, la colectiva Feminista Tecámac exigió justicia y que en el municipio deje de invisibilizar la violencia contra las mujeres.

“No necesito haber conocido a Ahtziry para llorar porque ella no merecía lo que le hicieron, ella tenía que seguir viviendo su vida. No nos cansaremos de exigir justicia y basta de que digan que en Tecámac no hay feminicidios y los casos queden impunes”.

Colectiva Feminista Tecámac