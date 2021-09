Denuncian a chef de restaurante Manzanilla de abuso sexual

Las redes sociales ya son una de las plataformas en las que víctimas de acoso, violencia y abuso sexual deciden denunciar, pues se sienten más seguras.

Este es el caso de una mujer que trabajó en el restaurante Manzanilla en Ensenada, Baja California con el Chef Benito Molina para poder liberar sus estadías y titularse de la carrera de gastronomía.

La denuncia se dio a conocer desde la página de Instagram Terrorrestaurantesmx, donde informaron que dieron todo el apoyo a la víctima de abuso sexual.

Asimismo, afirmaron que la víctima no quería compartir su testimonio por miedo a las represalias que su agresor pudiera tener, sin embargo, ver que otros compartían sus experiencias, decidió hacer pública su denuncia.

El testimonio asegura que es un secreto a voces que el chef Benito Molina, dueño del restaurante Manzanilla, pide sexo a cambio de liberar practicas o tramites bajo la condición de mantener el secreto.

“Al tiempo me enteré, (pues) era un secreto a voces, que el chef liberaba cualquier práctica o tramite bajo la condición de aceptar vínculos sexuales con él y de mantener en secreto lo que ocurriera”

La mujer narró que en 2017 la coordinación de su carrera le exigió buscar el lugar para sus prácticas profesionales, trámite que requería para titularse.

Ella decidió acudir a el restaurante Manzanilla, que entonces ella consideraba como el mejor de Ensenada.

Después de pasar la entrevista con el chef ejecutivo, le informaron que debía ser entrevistada por el chef Benito Molina para poder ser aceptada.

Contó que durante la entrevista se sintió incómoda con la forma en que la miraba, así como las preguntas sobre su edad y estado civil, así como su insistencia por saber si “era capaz de lo que fuera”.

“La entrevista (con el Chef Benito Molina) fue bastante incómoda. Me incomodó con sus miradas y preguntas sobre mi edad, si tenía novio y si sería capaz de lo que fuera por llegar a ser reconocida en el mundo de la gastronomía”

Resaltó que el chef del restaurante Manzanilla le insistió varias veces sobre su sería “capaz de lo que fuera” a lo que decidió responder que sí, pues su prioridad era liberar la escuela para salir del país.

La denunciante aseguró que la chef Solange Muris, esposa del Chef Benito Molina es cómplice de los abusos sexuales y de poder que se viven en el restaurante Manzanilla.

De acuerdo con ella, la esposa de Molina es consciente de que el chef usa su poder para conseguir sexo con las trabajadoras “pero prefería quedarse callada”.

Recordó que cada que se sintió obligada a tener relaciones sexuales con el chef, se sentía sucia y solo esperaba a que acabara pronto.

“Muchos dirá que por qué sólo no dije que no, pero los que hemos trabajado con el chef Benito Molina sabemos que a él jamás le puedes decir que no a nada” víctima de abuso sexual