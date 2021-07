Cura de Aguililla dice que el “narco” respeta a miembros de la iglesia

El cura de Aguililla, Michoacán, Gilberto Vergara García, señaló que el narco respeta a la iglesia mientras “no estorben”.

Gilberto Vergara García, cura de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Aguililla, explicó a El Universal que los miembros de la iglesia son respetados por el narco.

Sin embargo, aclaró que la condición es que “no estorben” al narco.

Al recordar que tres sacerdotes de la región ya han sido asesinados, el cura Vergara García dijo que en el momento en que le ocasionen molestia al narco, el respeto se acabará.

“Nos tienen en un lugar, si no especial y privilegiado, por lo menos de respeto, aunque yo siempre he dicho que nos respetan mientras no les seamos un estorbo, porque en el momento en que les estorbemos, adiós respeto”

Cura Gilberto Vergara García. Sacerdote de Aguililla