México. – Salvador Rangel Mendoza, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, aseguró que algunos municipios de Guerrero serán gobernados por narcos.

El 6 de julio, el obispo Salvador Rangel ofreció una misa en la Catedral de la Asunción de María, en Chilpancingo, para pedir el regresó del ingeniero Alberto Castañón, quien desapareció el 18 de junio.

Durante la misa, el obispo Salvador Rangel aseguró que “hay arreglos” para que municipios de Guerrero sean gobernados por narcotraficantes y no por políticos.

“Yo como Obispo se los digo con mucha responsabilidad y me da mucha tristeza: creo que viene tiempos en el que vamos a ser gobernados, no por los políticos, sino por los narcos, porque ya se han hecho muchos arreglos”

El obispo Salvador Rangel aseguró que ese día un narco pidió hablar con un presidente municipal electo, sin dar más detalles.

“El día de hoy (6 de julio) un narcotraficante solicitó la presencia de un presidente municipal electo, ya van hacer la tranza, me duele que en Chilpancingo también se inyectó una fuerte cantidad que nos va a costar caro”

El obispo Salvador Rangel lamentó que haya tantas muertes en Guerrero, por el crimen organizado.

“Tenemos derecho a la paz, tenemos derecho a la tranquilidad, pero no esperemos que todo lo haga el gobierno. Aunque es la obligación del gobierno protegernos, pero yo en conciencia les dijo hay mucha corrupción”

Desde que el obispo Salvador Rangel llegó a Guerrero en 2015 ha denunciado casos de presuntos vínculos entre el crimen organizado y el gobierno.

“Se protegen a ciertos grupos y ciertos intereses. Yo en lo particular no soy muy grato al gobierno porque declarado, he denunciado estas cosas”

Salvador Rangel Mendoza, obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa