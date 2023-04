El alcalde en San Cristóbal de las Casas, Mariano Díaz Ochoa, aseguró que los enfrentamientos en la comunidad se dieron entre indígenas por el consumo de drogas en la entidad.

Gerónimo Ruíz, líder de los artesanos de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, fue ejecutado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), según la propia organización delictiva.

Mariano Díaz Ochoa recibió amenazas de muerte tras el asesinato del también presunto líder de “Los Motonetos”. En ese contexto se dieron las declaraciones del alcalde durante una entrevista con Azucena Uresti.

“Es un video que está circulando con imágenes de otras partes, no de Chiapas, donde ejecutan a una persona y me amenazan de muerte. He recibido amenazas de ese tipo, son los riesgos de nuestra actividad en estos tiempos”, dijo Mariano Díaz Ochoa.

¿Qué pasó en San Cristóbal de las Casas? Sujetos armados disparan al aire y generan caos (Tomada de video)

Mariano Díaz Ochoa: “Son varias banditas de delincuencia que se están disputando las plazas, son indígenas”

Mariano Díaz Ochoa dijo durante la entrevista con Azucena Uresti que él seguirá insistiendo que “los criminales deben estar en la cárcel” y dio su versión sobre una alerta de Estados Unidos por el enfrentamiento.

“La embajada de Estados Unidos emitió una alerta, presuntamente por el asesinato de un empresario, pero solo era un líder de artesanos que se disputaba el control”, dijo Mariano Díaz Ochoa.

“Son varias banditas de delincuencia que se están disputando las plazas, son indígenas. No podemos tapar el sol con un dedo sobre la venta de drogas, pero eso no me corresponde”, aseguró el alcalde.

Aunque luego dijo aún no reconocer aún a los implicados en los enfrentamientos: “No tengo identificados a los grupos delincuenciales pero tampoco puedo decir que no”.

¿Qué pasó en San Cristóbal de las Casas?

El 19 de abril de 2023 se registraron actos de violencia en San Cristóbal de las Casas. Sujetos a bordo de una motocicleta asesinaron a Gerónimo Ruiz, líder de artesanos en la comunidad de Chiapas.

Este acto desató un enfrentamiento armado en la zona norte de San Cristóbal de las Casas entre los seguidores de Gerónimo Ruíz y el grupo delictivo que lo asesinó.

El ex líder de artesanos en San Cristóbal de las Casas fue vinculado con “Los Motonetos”, una organización criminal, en la que, como lo indica su nombre, sus integrantes se desplazan en motocicletas por San Cristóbal de las Casas.

Algunas versiones aseguraron que en el mercado público José Castillo Tiélemans se produjeron balazos. Esto provocó que el pánico se difundiera en San Cristóbal de las Casas y muchos comercios optaron por cerrar sus puertas.