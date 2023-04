En redes sociales circula el video de la pelea entre dos estudiantes de una escuela en Chiapas; por la pelea, un joven quedó con el ojo morado ante las patadas lanzadas por su agresor.

De acuerdo con lo referido, la pelea ocurrió en la Escuela Secundaria Federal N°20, Bicentenario de la Independencia Nacional, en Reforma, Chiapas, el 21 de abril.

Presuntamente, un alumno de primer grado fue agredido por dos de sus compañeros y luego de intentar defenderse resultó brutalmente golpeado por uno de ellos, quien tiene conocimiento en artes marciales.

Ante la situación las y los mexicanos expresaron su desconcierto, pues recientemente Norma Lizbeth, una menor de 14 años, murió tras ser golpeada por una de sus compañeras de secundaria en Teotihuacán, Estado de México.

En el video que ha sido difundido en redes sociales se observa cómo un menor es golpeado a patadas por uno de sus compañeros de secundaria.

En las imágenes, el niño recibe patadas en el torax, cabeza y cara, así como un puñetazo, por uno de sus compañeros , quien se aprecia mayor que él, al menos en estatura.

Asimismo, en el video se nota que el agresor tiene conocimiento en artes marciales, pues las patadas que da a la víctima son características de una disciplina para someter o defenderse con técnica.

No obstante, tras circular el primer video de las agresiones los cibernautas compartieron un segundo, en donde el presunto agredido golpea a un joven de la secundaria antes de ser atacado por su bully.

Ante ello, en entrevista con Milenio, el joven, quien resultó con lesiones en la cara y ojos, aclaró que el primero de sus agresores lo intentó ahorcar y él logró defenderse, situación que no resulto con el segundo ya que, confirmó, sabe artes marciales.

“Y lo empujé, fue de ahí que se metió el otro a defenderlo y me dijo que si no me calmaba me iba a pegar...Y de hecho en el video se ve que yo en ningún momento le pegué, ni me defendí, porque yo no quería ni defenderme ni pegarle para que no hubiera más problema, ya en la última patada que me dio me pegué contra unos tubos que estaban atrás mío y fue ahí donde yo quedé noqueado”

Joven golpeado en Escuela de Chiapas