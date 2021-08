“Yo te creo Tabbatha Buerón”: Detienen a Alan, productor acusado de violación

México.- Alan ‘N’, hombre conocido como productor de televisión, fue detenido este 11 de agosto por el delito de violación en contra de la actriz, cantante y bailarina , Tabbatha Buerón.

A través de redes sociales, la cuenta “Yo te creo Tabbatha” compartió que Alan ‘N’ fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, acusado de violación y ya se encuentra privado de su libertad.

En YouTube, también compartieron el testimonio completo de Tabbatha Buerón, quien contó la violencia en su contra por parte de Alan ‘N’ ocurrida en enero de este 2021.

Alan Serna engañó a Tabbatha con casting para Disney

En el video de poco más de 30 minutos, Tabbatha Buerón, de 20 años de edad, explicó que decidió denunciar y hacer público su caso para exigir justicia , y que no les pase lo mismo a más mujeres.

De acuerdo con su testimonio, la joven fue contactada para un casting de “una serie de Disney” el pasado 21 de enero de 2021 ; la cita con el “productor”, Alan ‘N’, quedó programada para el siguiente día.

“Yo me emocioné mucho porque es una de las cosas que siempre he querido hacer, vi la oportunidad y no dudé en tomarla. Alan Serna me contactó y me dijo que tenía el perfil de una de los personajes de la serie”. Tabbatha Buerón

Al día siguiente y tras cambiar el lugar de la cita a un restaurante Vips por la zona de Toreo en CDMX, Alan ‘N’ se encontró con Tabbatha Buerón, la invitó a subirse a su carro para dirigirse a “las oficinas de Disney”, pero comenzó las agresiones contra la joven.

El supuesto productor de Disney le dijo a Tabbatha que era una persona muy exitosa y con mucho dinero y que para que triunfara, le ofrecía una “ amistad cariñosa ”.

“Soy un hombre casado pero sin compromisos, de todas formas si cuentas algo, la mala fama va a ser para ti, a la que se le acabarían las posibilidades sería a ti, no a mi”, le dijo a la joven.

Alan Serna privó de su libertad a Tabbatha por horas

A la propuesta del hombre, Tabbatha respondió que no e intentó bajar del carro, pero la puerta tenía el seguro y desde ese momento, fue privada de su libertad por horas.

“Intente abrir la puerta del carro y no pude, tenía el seguro. Alan se empezó a reír y yo empecé a jalar la manija del carro, desesperada. Me dijo que si intentaba algo, no iba a volver a ver a mi familia”. Tabbatha Buerón

Según el testimonio de la joven, Alan también le quitó su celular para dejarla incomunicada y luego, la llevó a la fuerza a un restaurante a desayunar, donde también intentó correr pero se dio cuenta que trabajadores del hombre los vigilaban.

Testimonio de Tabbatha (Twitter)

“Yo estaba en shock y me di cuenta que no iba a tener forma de echarme a correr. Ya en el restaurante, me trataba como si yo fuera su pareja, me besó a la fuerza y yo no podía hablar porque tenía mucho miedo”. Tabbatha Buerón

Tabbatha relató que Alan le dijo que pensara en él como un “sugar daddy”. La volvió a subir por la fuerza al carro y llegaron a un hotel en los alrededores de la Fuente de Cibeles, en la colonia Roma.

“Entramos a la habitación 110, me violó, forcejeamos, me lastimó, yo le decía que me dejara y solo se burlaba de mí. No se detuvo, me ahogó muchas veces, hasta que se cansó”. Tabbatha Buerón

Fiscalía de CDMX detiene a Alan Serna por violación

Luego de contar su testimonio, Tabbatha Buerón dijo que tras un proceso difícil fue que decidió hablar y tomar acciones legales.

“No se a cuantas niñas más les ha hecho esto, no se si sea un producto real, no quiero que ninguna mas pase esto. El proceso legal ha sido largo y difícil, me hicieron decir , tal y como fueron las cosas, describir cómo me violó, me han revisado físicamente porque me lastimó mucho”. Tabbatha Buerón

Tras ofrecer todos los datos como víctima, Tabbatha y su familia únicamente estaban a la espera de la orden de aprehensión en contra de Alan, misma que fue ejecutada este 11 de agosto.

Su exigencia es que se haga justicia y pidió ayuda para compartir el video y que no quede impune, además de solicitar compartir sus testimonios de violencia por parte de Alan ‘N’ al correo yotecreotabbathabueron@gmail.com.