Fiscalía protege a exmagistrado acusado de violación contra sus dos hijas, acusa

Mariel, mamá de las dos víctimas, condenó que la Fiscalía de CDMX haya decidido no ejercer acción penal contra el exmagistrado Horacio Cavazos

México.- Hace unos días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) decidió no ejercer acción penal contra el exmagistrado, Manuel Horacio Cavazos López, acusado de violación a sus hijas de 5 y 7 años de edad; la mamá de las víctimas se pregunta si la determinación es por falta de elementos o están protegiendo al agresor.

Mariel Albarrán , mamá de las dos niñas víctimas de violencia sexual, considera que la decisión de la Fiscalía capitalina viola sus derechos como víctimas, pues aseguró que es mentira que se hayan agotado todas las líneas de investigación de la carpeta iniciada y tampoco tomaron en consideración todos los elementos de prueba aportados, como peritajes que comprueban las agresiones contra sus hijas.

“Todos los elementos y datos de prueba están en la carpeta de investigación y los está ocultando la Fiscalía con el objetivo de protegerlo (al exmagistrado Horacio Cavazos). Es mentira que agotaron las líneas de investigación y que no hay elementos; en todo el proceso nos han violado nuestros derechos como víctimas, hemos tenidos obstáculos desde la integración de la carpeta que, es evidente, tenían un propósito”. Mariel Albarrán

“Entonces, me pregunto: no hay elementos o la fiscalía está protegiendo al agresor ”; Mariel se enteró de la resolución de no ejercicio de acción penal contra Horacio Cavazos a través de redes sociales y no de manera directa por la FGJ-CDMX. Señaló que el cierre del caso coincide con su denuncia contra servidores públicos que han incurrido en omisiones e irregularidades en su caso, pero desde entonces, le fueron bloqueadas las puertas.

Elementos que respaldan denuncia de violación contra exmagistrado

En entrevista con SDPnoticias, Mariel Albarrán enumeró los múltiples elementos de prueba integrados a la carpeta de investigación que respaldan su denuncia por violación contra sus hijas y que la Fiscalía habría no considerado. Entre estos medios de prueba se encuentran:

Los dichos de las víctimas; ambas niñas relataron, frente a su mamá y ante las autoridades y especialistas competentes, las agresiones que sufrieron por parte de su padre, el exmagistrado Horacio Cavazos. Audios donde las niñas cuentan las agresiones que sucedieron en más de una ocasión. Informes oficiales de la FGJ- CDMX , uno realizado por el Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales, que confirman que las agresiones ocurrieron y que no debe haber convivencia con el agresor. Dictámenes privados sobre las afectaciones psicológicas elaborados por una especialista para trabajar con menores de edad. Exámenes médicos que revelan las lesiones en la vagina de una de las víctimas. Informes de Adivac, una institución especializada en violencia sexual.

En cuanto a las irregularidades y omisiones registradas desde la denuncia el 23 de septiembre de 2019, la madre de las niñas mencionó que estos obstáculos han impedido que el agresor sea presentado ante un juez porque la carpeta no se judicializó , a su vez porque servidores públicos de la Fiscalía protegieron al exmagistrado y resolvieron que no ejercer acción penal.

Sobre estas barreras para acceder a la justicia, Mariel refirió que a las víctimas les negaron la ampliación de entrevista y acceso a la carpeta de investigación en los últimos meses. Y más recientemente, el pasado 3 de marzo, le negaron el acceso a la Fiscalía junto a sus asesoras jurídicas; ese día, debían tener una reunión con la oficina de Asuntos Internos para denunciar las irregularidades , pero no sucedió y semanas después, cerraron el caso.

Fiscal Ernestina Godoy no sabía sobre irregularidades en caso del exmagistrado

Tras el comunicado de la Fiscalía el pasado 13 de marzo, Mariel Albarrán acompañada de su asesoría jurídica, se reunieron con la fiscal general de CDMX, Ernestina Godoy ; ahí, la mamá de las dos niñas le expuso la serie de omisiones e irregularidades que servidores públicos realizaron para determinar la no acción penal y por lo tanto, bloquear su acceso a la justicia.

“Le pedí que se iniciarán los procedimientos contra estos servidores y también le informamos que impugnamos la decisión de la Fiscalía; ella (Ernestina Godoy) se dijo sorprendida porque no estaba enterada del contenido de la carpeta y al parecer sus subordinados le daban información errónea de funcionarios que han protegido al agresor y que decidieron cerrar el caso”. Mariel Albarrán

Para Mariel, la carpeta de investigación que se inició erróneamente por el delito de abuso sexual y no por violación equiparada, no tiene perspectiva de género, enfoque diferenciado ni interés superior de protección a la infancia; acusó que los funcionarios de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) exhiben sus avances en cuando a trabajar con perspectiva de género pero en general, los servidores no están capacitados.

Con la impugnación, la preocupación para las víctimas es que el caso será valorado por “la casa el agresor” , el Poder Judicial de la CDMX que ha generado desconfianza porque con amparos, el exmagistrado Horacio Cavazos busca recuperar su puesto y también porque en agosto del 2020, se realizó una audiencia por omisiones y negligencias de la Fiscalía en la misma denuncia, encabezada por el juez Edgar Agustín Rodríguez Beiza, quien fue investigado por abuso sexual y absuelto por el TSJ.

Mariel dijo que la no acción penal de la Fiscalía forma parte de una campaña “para limpiar el nombre” del exmagistrado y tenga una posibilidad de recuperar su trabajo.

El sistema está diseñado para hacer pedazos a las víctimas: Mamá de las víctimas

Por parte de la fiscal Ernestina Godoy, la madre de las dos niñas recibió el compromiso de investigar las omisiones que derivaron en el cierre de la carpeta de investigación y resultados en sanciones a los servidores públicos. Mariel lamentó que para proteger a sus hijas haya tenido que recurrir a instancias federales porque “es una constante” que las autoridades de la Ciudad de México no están haciendo su trabajo y vulneran los derechos de las víctimas.

“El sistema está diseñado para hacer pedazos a las víctimas. Te atreves a denunciar, te niegas a ser cómplice de este tipo de aberraciones y el Estado se vuelve en tu contra e inicia una persecución por haber roto el silencio, por poner en evidencia al sistema. He aprendido que no debemos callar, que debemos creer en nuestras infancias; yo voy acompañar a mis hijas hasta el final, que sepan que yo le creí desde el principio”. Mariel Albarrán

Actualmente y desde hace más de un año, las víctimas están en tratamiento por el impacto psicológico de la violencia sexual en su contra; saben que su mamá está exigiendo justicia y que se inicie un procedimiento contra los servidores públicos involucrados con el retardo de y obstrucción de la misma para que sean destituidos.

Una petición de Mariel Albarrán también está dirigida a la sociedad para que se pronuncie por todos los casos de violencia contra niñas y mujeres y no sólo “cuando no hay remedio” como en un feminicidio, y dejar de ser cómplices de todas las agresiones.