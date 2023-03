Kenia López Rabadán, senadora del PAN, denunció que lanzaron gas pimienta a las mujeres que participaron en la marcha del 8M a la que acudió.

Desde sus redes sociales compartió el momento en el que ella y otras manifestantes se limpiaban los ojos llorosos por el gas lacrimógeno.

Además, reclamó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por las medidas que se tomaron frente a Palacio Nacional y aseveró que “no nos vamos a rendir, no nos vamos a detener”.

Kenia López compartió que se encontraba grabando un video cerca de las vallas que rodearon Palacio Nacional, cuando empezaron a lanzar gas pimienta.

Asimismo, compartió que se sintió “terrible” la agresión que sufrieron por parte de los policías que resguardaban la zona.

Además, Kenia López reclamó a AMLO que haya lanzado gas pimienta a las mujeres de México que se manifestaron, acto que calificó como increible.

“Está terrible cómo están aventando gas lacrimógeno…se siente terrible. Efectívamente no estábamos haciendo nada, literal estaba haciendo un video y me cayó terrible. Este gobierno no tiene límite. Estamos aquí en vivo y nos acaban de aventar gas. Vean esto, acaban de aventarnos gas. Es increíble como López Obrador se quiere proteger cuando vive en un palacio. Es increible presidente, no puede hacerle eso a las mujeres de México, no pueden aventar gas”

Kenia López Rabadán, senadora del PAN