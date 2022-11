Un video viral en redes sociales muestra la detención de un usuario del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STCM), presuntamente por grabar en la estación Guerrero de la Línea 3.

El autor del video denunció presunto abuso policiaco de los uniformados que realizaron la detención, así como amenazas a otros usuarios que intentaron documentar los hechos.

La denuncia ha generado dudas entre los usuarios de redes sociales, ya que algunos critican la actitud de los policías en el Metro de CDMX, mientras otros se preguntan qué los hizo reaccionar de esta manera.

El video fue compartido en Twitter la tarde del viernes 4 de noviembre, por el usuario Gustavo Aguinaga, quien presumió que la grabación exhibía abuso policiaco en el Metro de CDMX.

Y es que, en el video de 9 segundos se puede observar a un grupo de cuatro policías que intentan inmovilizar a un usuario del Metro, quien grita pidiendo ayuda.

La detención ocurre ante la mirada de tres policías más y una posible empleada del Metro, quienes incluso graban la detención.

Mientras esto sucedía, Gustavo Aguinaga denunció que los policías amedrantaron a otros usuarios del Metro que intentaron grabar la detención.

La Unidad de Contacto del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reaccionó al video, pidiendo al autor que se comunicara con ellos para ampliar su denuncia.

En tanto, otros internautas consideraron que hacía falta más contexto para emitir una opinión sobre el actuar de los policías en el Metro de CDMX.

Ante ello, el denunciante reconoció que ignoraba por qué se había realizado la detención, pero agregó otro dato que respaldaría su denuncia de abuso policiaco, aún cuando el hombre hubiera cometido un delito:

“Estaba el 🚇 en frente y no alcance a tomar ese momento y en lo que reaccioné a grabar... Es cierto falta contexto, no sé que falta cometió, pero si vi que él no oponía resistencia! Se le fueron encima por no querer dejar de grabarlos!!”

Gustavo Aguinaga, usuario de Twitter