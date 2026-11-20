Habitantes de la colonia Santa Isabel Tola, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) de CDMX, denunciaron amenazas y extorsiones que atribuyen a un generador de violencia identificado como Edgar, alias “El Negro”.

Testimonios recogidos por medios de comunicación apuntan a que varios vecinos de la colonia han abandonado sus viviendas por temor a que algo les suceda.

Miedo por extorsiones y amenazas obligan a familias a dejar sus casas en Santa Isabel Tola, en GAM

Un reportaje periodístico reveló que vecinos de Santa Isabel Tola se han visto obligados a dejar sus hogares debido al miedo por extorsiones y amenazas, que iniciaron con la llegada de un hombre.

Comunidad Santa Isabel Tola en GAM (Santa Isabel Tola uni2)

De acuerdo con los testimonios, el sujeto es identificado como Edgar, alias “El Negro”, y se le acusa de distribuir drogas y exigir dinero a comerciantes y habitantes mediante prácticas conocidas como cobro de piso.

Una de las vecinas comentó que el monto inicial para evitar represalias fue de 50 mil pesos, quienes se negaban a entregar la cantidad solicitada recibían amenazas más graves o sufrían ataques armados.

Los vecinos también dieron testimonio sobre varios homicidios registrados en la colonia Santa Isabel Tola, en GAM, incluido el asesinato de familiares de las personas entrevistadas.

Una de las víctimas indirectas relató que su hijo fue ejecutado el 7 de enero, mientras que otra habitante explicó que decidió abandonar su domicilio después de que asesinaran a su esposo.

Fuentes señalan que hay varias denuncias en la Fiscalía de la Ciudad de México contra Edgar y ya se tendría un posible organigrama delictivo de las operaciones del sujeto antes mencionado.