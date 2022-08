Varios vecinos de la Ciudad de México (CDMX) no quieren que se construyan cuarteles de la Guardia Nacional y ésta es la razón.

Fueron habitantes de las alcaldías de Xochimilco y Azcapotzalco quienes se quejaron ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX (CDHCM) por la construcción de dos cuarteles de la Guardia Nacional.

Los vecinos de la CDMX son residentes del pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco y de la Unidad Habitacional El Rosario, Azcapotzalco.

Las quejas de los vecinos de la CDMX contra los cuarteles de la Guardia Nacional, fueron presentadas ante la CDHM este miércoles 10 de agosto.

La razón de su queja es que los vecinos de la CDMX alegan que con la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, se vulneran ciertos derechos.

Caso Azcapotzalco

Los vecinos de Azcapotzalco alegaron que la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en la Unidad Habitacional El Rosario vulnera su derecho a la ciudad y al espacio público.

Esto porque los residentes de la Unidad señalaron que el cuartel de la Guardia Nacional se está construyendo en un espacio recreativo abierto al público.

Además, un vecino también señaló que las autoridades de la CDMX no les han explicado realmente el impacto social que representará la presencia de cuerpos castrenses en la zona.

Guardia Nacional (Elizabeth Ruiz / Cuartoscuro)

Caso Xochimilco

Por otra parte, los vecinos de Xochimilco argumentaron que el cuartel que se construye en la alcaldía que habitan, se está realizando en un área natural protegida.

Silvia Cabello, miembro del Consejo Autónomo de Gobierno de San Luis Tlaxialtemalco, dijo que en principio se cedió el predio (de más de 30 mil metros cuadrados) a la Guardia Nacional.

No obstante explicó que no se realizó el análisis de las afectaciones a los vecinos, además de que no se les consultó sobre la construcción de cuarteles, por lo que se violó el derecho a la tierra y el territorio.

“Nuestro interés es defender nuestro territorio. No nos oponemos a las acciones para fortalecer la seguridad, pero consideramos que éstas debieron ser construidas y consultadas con nosotras y nosotros”. Silvia Cabello

Habitantes del pueblo en Xochimilco también presentaron su queja ante las siguientes autoridades:

Jefatura de Gobierno

Secretaría de Gobierno de la CDMX

Secretaría del Medio Ambiente

Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas

Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural

autodefensas guardia nacional (Juan José Estrada Serafín/Cuartoscuro)

Cuarteles de la Guardia Nacional violan derechos humanos, acusó Centro Prodh

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre, dijo que se conoce la posibilidad de construir más cuarteles de la Guardia Nacional.

Esto gracias a respuestas a varias solicitudes de información, con las que fue posible descubrir que se planea el diseño y construcción de otros cuarteles de la Guardia Nacional.

Uno de estos cuarteles se tiene pensado instalar en la alcaldía Cuauhtémoc, por lo que el director de Centro Prodh acusó de discriminación la construcción de estos cuarteles.

Y es que Santiago Aguirre explicó que buscan instalar los cuarteles de la Guardia Nacional en puntos “estratégicos”, es decir, en zonas donde se presentan mayores protestas sociales o presencia de grupos vulnerables.

De manera que aseguró que con las quejas y seguimiento a las mismas, se busca visibilizar las violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades de la CDMX en su intento por militarizar la ciudad.

Guardia Nacional (Galo Cañas / Galo Cañas)

Con información de Milenio.