La jornada de vacunación para la aplicación de la segunda dosis a jóvenes de 18 a 29 años en el Palacio de los Deportes se desarrolló en medio de desorganización y malas prácticas.

Este miércoles 20 de octubre, se registraron largas filas en el estacionamiento del Palacio de los Deportes que hicieron que el tiempo fuera de una a una hora y media.

De acuerdo con jóvenes consultados por SDPnoticias, el tiempo de espera fue lo de menos, pues no se respetó la sana distancia , no hubo el tiempo de observación establecido e incluso uno casi fue vacunado dos veces.

Diego, un joven de 18 años compartió con SDPnoticias que tuvo problemas para ingresar al centro de vacunación, pues en la página de vacunación sólo pedía llevar el comprobante de la primera dosis.

El joven decidió preguntar a los organizadores que reconoció como “los del chaleco verde”, quienes le dijeron que la hoja para la segunda dosis se les entregaría cuando recibieran la segunda dosis.

Sin embargo, luego de media hora de estar formado y cerca de entrar, otro de los organizadores lo detuvo, junto con sus hermanas y les pidió formarse en una pequeña mesa donde les entregaron el registro de vacunación para llenar.

“La página de la vacunación no decía que tenías que llevar otro papel y fuimos a preguntar a los del chaleco verde y nos dijeron que adentro nos daban uno. Ya después de media hora de estar en la fila, nos dijeron que siempre sí necesitábamos la hoja para llenar”

Luego recibir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, los pasaron a la zona de observación, donde no permanecieron los 15 minutos de observación , pues después de dictar el lote de la vacuna, les pidieron salir.

“En el tiempo de espera no estaban dando 15 minutos. Nos hicieron llenar el formato y ya nos sacaron del lugar"

Diego también compartió que una de sus hermanas, de 28 años, se sintió mal a penas salieron del Palacio de los Deportes, quien experimentó:

El joven y su hermana se mostraron preocupados pues desconocen si el adormecimiento de la pierna es o no un efecto secundario “normal” después de la vacunación.

Por otra parte, Diego denunció que había muy mala organización en la vacunación, pues, a diferencia de la primera dosis, en esta ocasión las enfermeras no llevaban un orden.

Recordó que cuando recibió por primera vez el biológico de AstraZeneca, había una enfermera por fila y en esta ocasión no fue así.

Diego dijo que recibió su segunda dosis de una enfermera y en seguida llegó otra que le mostró otra jeringa c on el biológico que pretendía administrar.

El joven le comentó que ya había sido inoculado antes de que lo volvieran a inyectar y la enfermera decidió confirmar con su compañera. Luego, pasó con la siguiente persona mostrando la misma dosis que casi aplica a Diego.

“Ya estando ahí las enfermeras, o sea, sí hicieron su trabajo, pero mi experiencia (fue) que casi me vacunan dos veces porque no estaban organizadas, no sabían a quién le estaban poniendo la vacuna”

Diego, joven de 18 años