Certificado de vacunación Covid-19 no se vende, aclara secretaría de Salud

El certificado de vacunación Covid-19 no se vende, aclaró la Secretaría de Salud, ante publicaciones en redes sociales que comercian con este documento.

En varios grupos de Facebook se han estado ofertando certificados de vacunación Covid-19 desde 100 y hasta 300 pesos, sin embargo, éste es un trámite gratuito y solo se requiere tener el esquema completo de vacunación.

La Secretaría de Salud rechazó tajantemente que se estén vendiendo tarjetas o micas correspondientes a certificados de vacunación Covid-19 con esquema completo.

Además la Secretaría de Salud pidió a la población que no se deje engañar y tramite el certificado de vacunación Covid-19 únicamente en los canales oficiales.

Por otra parte, la Secretaría de Salud recordó que el certificado de vacunación Covid-19 no es necesario para ingresar a espacios públicos abiertos o cerrados.

“La Secretaría de Salud informa que la tarjeta y/o mica que se muestra abajo es FALSA; no es emitida por esta ni por ninguna otra autoridad del Gobierno de México. No te dejes engañar, evita ser víctima de fraude. El Certificado de Vacunación contra Covid-19 NO SE VENDE. Se emite a través de los canales oficiales y no es un requisito para ingresar a espacios públicos abiertos o cerrados”

Secretaría de Salud