El domingo 27 de marzo, a través de redes sociales, una joven dio aviso a las autoridades capitalinas que había encontrado un tucán sobre Avenida Paseo de la Reforma, CDMX, creyendo que era la mejor idea decidió entregarlo a la policía capitalina sin pensar que lo estaría condenando.

La joven al ver este ejemplar, creyó que lo más conveniente era entregarlo a la policía de la CDMX para que el ave pudiera recuperarse, sin embargo, luego nadie supo dónde estaba.

La preocupación de esta chica la hizo llamar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para saber el estado de salud del tucán a lo que elementos de la SSC respondieron que desconocían de lo que hablaba.

Rescata a tucán y lo entrega a la policía

Al haber llamado y tenido una respuesta nula sobre el caso, la joven hizo uso de su cuenta de Twitter para exponer este caso antes millones de usuarios acerca de lo que había pasado con el tucán.

La usuaria de Twitter, Ana Cervantes, reportó que ella y otras personas encontraron al tucán y lo rescataron, se trataba de un tucán tirado en medio de la ciclopista ubicada en Avenida Paseo de la Reforma, por lo que decidieron llamar al 911 y entregarlo a elementos de la policía de CDMX

Tucán encontrado en Paseo de la Reforma (Ana Cervantes (Twitter))

Lo que la chica contó, fue que ella se encontraba en medio del arroyo vial y se percató de un animal tirado, se acercó y vio que se trataba de un tucán con heridas en su pico, además de que sus plumas no estaban largas por lo cual no podía volar muy bien y no contaba con anillos de identificación o rastreo.

“Lo vimos desde el auto, justo a tiempo para resguardarlo junto con otra chica, se le llamó al 911 para buscar ayuda y llegó una patrulla que se lo llevó en un huacal (lo más que encontraron como caja)” Ana Cervantes usuaria de Twitter

Rescate de tucán en CDMX (Ana Cervantes (Twitter))

Policías de CDMX desconocen qué fue lo qué pasó con el tucán

La chica al haber llamado a la policía de la CDMX y no tener una respuesta clara sobre el tucán, tomó la decisión de exponer el caso en Twitter para que no sólo las personas que se encontraban en el lugar se enteraran, sino volverlo viral pues la vida de un animal silvestre está en juego.

Al seguir con la duda de cómo se encontraba el ave, la usuaria de Twitter, continúo haciendo publicaciones para que autoridades encargadas de protección animal intervinieran.

La Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, le hizo saber que no sabían de ningún espécimen de esta especie ya que ni siquiera lo tenían.

La joven desesperada sigue preguntado sobre el paradero del ave, incluso detalló que la patrulla que lo llevaba tenia las placas MX-047-H5.

Hasta el momento ninguna autoridad de la Ciudad de México ha dado respuesta del paradero de este tucán.