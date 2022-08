Tras las denuncias en contra del Sonora Grill Prime, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum dijo que los actos de discriminación vienen “de los conservadores”.

Así lo aseguró Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa de este 8 de agosto, en la cual lamentó que en la Ciudad de México (CDMX) existan actos de discriminación.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum señaló que los actos de discriminación como los que ocurre en el Sonora Grill Prime de Masaryk en la CDMX, viene desde los sectores conservadores.

VIDEO: Ex trabajadora de Sonora Grill Prime revela si hay racismo en el restaurante

Diputada del PAN presume visita al Sonora Grill porque “no la discriminaron” pero no vio bien su foto

Al ser cuestionada sobre las denuncias por discriminación en el Sonora Grill Prime, que ya son investigadas por COPRED, Claudia Sheinbaum destacó que el caso debe ser atendido por la Secretaría del Trabajo.

De la misma forma, le jefa de Gobierno de la CDMX refirió que los señalamientos en contra del restaurante de Masaryk, debe ser atendida por la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Asimismo, Claudia Sheinbaum reiteró su postura en contra de la discriminación, pues advirtió que en la capital del país no se permitirán en ese tipo de conductas.

La mandataria capitalina admitió que la discriminación ocurre en la CDMX, pero aseguró que se trata de una conducta que es ejercida desde los sectores conservadores.

Así lo aseguró Claudia Sheinbaum al sostener que la discriminación se trata de un elemento de la mentalidad de los llamados conservadores.

Diputada del PAN presume visita al Sonora Grill porque “no la discriminaron” pero no vio bien su foto

Siguiendo con su crítica en contra de los conservadores, Claudia Sheinbaum arremetió en contra de la senadora del PAN, Lía Limón, quien dijo, mostró la discriminación.

Lo anterior debido a que la jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que Lía Limón lamentó que una mujer de origen indígena esté al frente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Regresando al tema del Sonora Grill Prime de Masaryk, Claudia Sheinbaum expuso que el Conapred ya está investigando las denuncias de discriminación contra el restaurante.

Sobre las acciones que se podrían ejercer en contra del establecimiento denunciado, confirmó que la empresa encargada puede ser sancionada administrativamente.

Al respecto, Claudia Sheinbaum explicó que las accione que se podrían ejecutar contra el Sonora Grill Prime, puede ser desde una multa, hasta el cierre temporal del restaurante.

Por ello, dijo que de que se determine su culpabilidad ante las denuncias de racismo y discriminación, Sonora Grill Prime no solo recibirá una capacitación como recordó, ocurrió en casos previos.

“Pues el cierre del establecimiento por un tiempo, una multa, etc. No solo lo que había antes que era solo una capacitación, como fue en el caso de Six Flags. En este caso que es discriminación por el color de la piel, pues tiene que hacerse la investigación”

Claudia Sheinbaum