Un hombre se salvó de milagro ante la caída de un árbol en el cruce de Insurgentes y Georgia en la colonia Nápoles de la Ciudad de México (CDMX), el tronco aplastó su carro y vivió para contarlo; apenas sufrió daño.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudió a la zona de Insurgentes, específicamente a la altura de la estación Nápoles de la Línea 1 del Metrobús en la alcaldía Benito Juárez. El equipo de rescate publicó a las 11:58 a.m.:

“En vía pública se desprendió desde su raíz un árbol de aproximadamente 25 metros de largo, cayendo sobre un automóvil, no se reportan lesionados” Bomberos de CDMX

Fabián Miranda es el nombre del conductor que se salvó de milagro ante la caída de un árbol que después tuvo que ser retirado para permitir la circulación en avenida Insurgentes el 15 de julio de 2023.

El hombre que salvó su vida de milagro contó los detalles de su historia.

Se salvó de milagro: Árbol de Insurgentes y Georgia en la Nápoles aplastó su carro (Twitter)

(VIDEO) Lo poco que pudo acelerar lo salvó de milagro de caída de árbol en Insurgentes

Fabián Miranda, el conductor que salvó su vida de milagro en el cruce de Insurgentes y Georgia en la colonia Nápoles de la CDMX, explicó para Publimetro que jamás espero la caída un árbol cuando estaba dentro de su auto:

“De la nada se escuchó como si se rompiera un árbol, me fijé si no era uno de los que estaba adelante, ya que vi que no era empecé a acelerar lo más que pude y el árbol me cayó por la parte de atrás” Conductor Fabián Miranda

“Lo poquito que pude acelerar fue lo que me salvó que de me aplastara”, confesó el conductor del vehículo que pudo contar su historia para los medios de comunicación.

Un árbol 🌳 de más de 25 metros de altura cayó sobre un carro que transitaba sobre Insurgentes, a la altura de la colonia #Nápoles pic.twitter.com/LfmD8aZpfh — SDP Noticias (@sdpnoticias) July 15, 2023

(VIDEO) Conductor que se salvó de milagro sufrió daño en la cabeza y en la espalda

Sin embargo, el conductor que salvó su vida de milagro explicó que no salió ileso del golpe que se produjo por la caída de un árbol en Insurgentes, a la altura de la estación Nápoles de la Línea 1 del Metrobús de CDMX.

“Es un árbol enorme, me pegó en la cabeza y la espalda, siento un poco de dolor, en el momento la Cruz Roja me atendió y en ese momento no me dolió”, detalló Fabián Miranda tras el accidente que pudo matarlo el 15 de julio.

“Doy gracias a Dios y a las personas que me ayudaron, el seguro está viendo lo de los daños y pérdida de mi coche”, dijo. Por otro lado, los Bomberos de CDMX anunciaron la finalización de su servicio en redes sociales:

“Procedimos a seccionarlo (el árbol) y colocarlo donde no represente riesgo. Servicio concluido” (13:51 horas) Bomberos de CDMX

Continuamos laborando para retirar el árbol que cayó en Avenida Insurgentes Sur, colonia Nápoles, en @BJAlcaldia. pic.twitter.com/ulupBHXOOV — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) July 15, 2023