Santiago Taboada, candidato del PAN, PRI y PRD al gobierno de la Ciudad de México (CDMX) propuso que el Metro CDMX sea gratis para los jóvenes que tienen de 15 a 25 años de edad.

La propuesta del candidato se dio tras las acusaciones de Clara Brugada, candidata de Morena, PT y PVEM por la CDMX, quien aseguró ayer martes 14 de mayo que Santiago Taboada planea privatizar el Metro CDMX.

En en conferencia de prensa, Clara Brugada recordó que el 7 de mayo Federico Döring, coordinador de campaña de Santiago Taboada, anunció la Ley del Sistema Metro, la cual contempla una revisión de la tarifa del Metro CDMX, así como la implementación de tarifas preferenciales, diferenciadas y especiales.

“El candidato del PRIAN propone subir el precio del Metro de forma sistemática y permanente; establecer tarifas diferenciadas para que con discrecionalidad puedan beneficiar a unos y castigar a otros, y establecer costos por kilómetro recorrido, el cual implica incrementar el costo de transporte a las personas que viven más lejos y utilizan el Metro en recorridos más largos. Taboada muestra, entonces, su clasismo” Clara Brugada

Santiago Taboada rechaza querer privatizar el Metro CDMX

Sin embargo, Santiago Taboada rechazó las afirmaciones de Clara Brugada sobre sus intenciones de querer privatizar el Metro CDMX; esto luego de la finalización de un encuentro con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra).

El candidato de la oposición no solo negó lo relacionado con la privatización del transporte público, sino que aseguró que las tarifas se reducirán para quienes hagan traslados cortos:

“Nombre, cómo crees, es una locura. Al contrario, quien se mueva en tramos cortos tiene que pagar menos” Santiago Taboada

Santiago Taboada asegura que el Metro CDMX será gratis para estudiantes, médicos y enfermeras

Santiago Taboada reiteró que la tarifa del Metro CDMX no subirá en caso de que gane las elecciones 2024. Según dijo, no solo no subirán los precios, sino que estudiantes, médicos y enfermeras entrarán gratis al transporte público.

En redes sociales, Taboada aseguró que “el cambio viene y viene en Metro”:

“El costo del Metro no va a subir, al contrario, para los jóvenes estudiantes de esta ciudad el boleto será gratis; de 15 a 25 años, los jóvenes no van a pagar en esta ciudad. Y vamos a mantener los apoyos para las personas con discapacidad, para los policías. Y un anuncio más: médicos y enfermeras de esta ciudad se van a subir gratis al Metro” Santiago Taboada

¿Cómo va Santiago Taboada rumbo a las elecciones 2024?

El posicionamiento de Santiago Taboada rumbo a las elecciones 2024 se mide en la encuesta MetricsMX, la cual sitúa a la candidata de la coalición entre Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México con cerca de 20 puntos de ventaja respecto al candidato de PAN, PRI y PRD.

Los resultados de la encuesta MetricsMX del 30 de abril al 6 de mayo son:

Clara Marina Brugada Molina (Morena, PT y Partido Verde): 52.7%

Santiago Taboada Cortina (PAN, PRI, PRD): 35.5%

Salomón Chertorivski Woldenberg (Movimiento Ciudadano): 5.7%

Lo que necesitas saber de las elecciones México 2024

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Presidencia de la República

500 puestos en la Cámara de Diputados

128 escaños en la Cámara de Senadores

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

Ciudad de México (CDMX)

Guanajuato

Chiapas

Tabasco

Jalisco

Veracruz

Yucatán

Puebla

Morelos

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.