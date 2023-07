La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, descartó su retiro de la política luego de tener una reunión con el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno.

La fotografía de ambos políticos de la alianza opositora, Va por México, se compartió a través de redes sociales, donde Sandra Cuevas informó que cambio de opinión con respecto a su salida de la política mexicana.

Cabe destacar que apenas en febrero de este 2023, Sandra Cuevas aseguró que al terminar su periodo como alcaldesa de Cuauhtémoc desistiría de la política mexicana, ya que, dijo “es un asco”.

Sandra Cuevas anuncia su retiro de la política al concluir su mandato en Cuauhtémoc: “Mi temperamento no me lo permite”

No obstante, a 5 meses de su anuncio, la alcaldesa que se ha visto inmersa en diferentes polémicas e incluso fue temporalmente suspendida de su cargo, cambio de opinión.

A través de Twitter, Sandra Cuevas compartió una fotografía con Alejandro Moreno, con quien dijo, se reunió el pasado 12 de julio.

Aparentemente, la reunión entre ambos personajes se dio en el sentido de “sumar esfuerzos” para ganar los comicios del 2024, en donde se disputarán:

Por lo que, Sandra Cuevas, habría recibido “recomendaciones” de Alejandro Moreno para ganar la Ciudad de México (CDMX) y “construir la Nueva Capital”.

Por sus menciones, se cuestionó a Sandra Cuevas sobre su, ya anunciado, retiro de la política, a lo que la alcaldesa contestó que no se va a retirar.

En el momento del anuncio de retiro de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc dijo que tomó dicha decisión porque se dio cuenta que “la política mexicana es un asco”.

Inclusive, dijo que al entrar a la política comprendió por qué el país no avanza, pues apuntó que el 80 % del tiempo los políticos se dedican “a estar haciendo puro alboroto, puro chismerío”.

En ese sentido, manifestó que tras terminar su periodo como alcaldesa se retiraría de la política, pues además, su temperamento y su forma de ser no le permiten estar en un lugar que genera tantos problemas y odio, dijo.

Asimismo, señaló que el estar al frente de la alcaldía y las controversias en las que ha estado envuelta desde entonces, han generado preocupación y problemas a sus papás, y que ni el poder ni el dinero son más importantes para ella que su familia.

“No aspiro a nada más que a terminar bien este trienio. A hacer todo lo correctamente posible. Sí definitivamente (se va a retirar de la política). A mí, mi temperamento y mi forma de ser no me permiten estar en un lugar que genera tanto problema, tanto odio, tanta violencia, así no es la vida, la vida no es eso. La vida no son problemas. En la vida hay muchas cosas más bonitas”

Sandra Cuevas