Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), se destapó como el remplazo de Omar Harfuch y con este video ha quedado más que claro.

Y es que la alcaldesa ya había expresado sus intenciones en ser la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) para la administración del próximo gobierno capitalino.

Uniformada como policía a bordo de una cuatrimoto de la fuerza publica, la alcaldesa Sandra Cuevas no ha dejado duda alguna de que busca ocupar el puesto del funcionario y policía, Omar Harfuch.

La alcaldesa Sandra Cuevas volvió a sorprender en redes sociales luego de compartir un video en el que se le ve uniformada en una cuatrimoto policial.

En este, la alcaldesa de la Cuauhtémoc anunció que se encuentra realizando recorridos en la “emblemática Zona Rosa que lleva décadas en el total abandono”.

Con todo y las luces de la cuatrimoto encendidas, sostuvo que se ha invertido “muchísimo dinero” en reconstruir obras, banquetas, luminarias, y zonas que han presentado mayor deterioro.

Sin embargo, resaltó que una de sus principales estrategias será combatir al comercio informal que se encuentra operando en la zona de Génova desde hace varios años.

Sandra Cuevas adelantó que, de no retirarse voluntariamente los más de doscientos puestos, la fuerza pública intervendrá para “levantarlos uno por uno”. Finalizó, que estas medidas son por el bien de México y por el bien de Génova.

A principios de junio, la alcaldesa Sandra Cuevas afirmó planea encabezar a la SSC, la cual es dirigida por Omar Harfuch.

“Me gustaría apoyarlos y me gustaría mas el tema de seguridad. Eso me encantaría, si ahorita tuviera yo la posibilidad de tomar una decisión me gustaría ser secretaria de Seguridad Ciudadana y entrarle con todo a la materia de seguridad”

Sandra Cuevas