Sandra Cuevas se reúne con José Antonio Meade para hacer alianza

México. – Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX), se reunió con José Antonio Meade, excandidato del PRI a la presidencia del país, para generar alianzas.

En sus redes sociales, Sandra Cuevas compartió que se reunió con José Antonio Meade, también exsecretario de Hacienda y Crédito Público durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Sandra Cuevas aseguró que generar alianzas de “alto nivel” es un elemento crucial para su gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc.

Durante la reunión de Sandra Cuevas y José Antonio Meade también estuvo presente Tania Larios, secretaria general del PRD en la CDMX.

Sandra Cuevas ganó la alcaldía Cuauhtémoc como candidata de la coalición “Va por México”, integrada por el PRD, PAN y PRI.

Sandra Cuevas le ganó en la contienda electoral a Dolores Padierna, candidata de Morena a la alcaldía Cuauhtémoc.

Con ello, la alcaldía Cuauhtémoc que es gobernada por el morenista, Néstor Núñez, pasará a los partidos de oposición PRD-PAN-PRI.

Néstor Núñez terminará su gestión el próximo 30 de septiembre. Mientras Sandra Cuevas hará su toma de protesta el 1 de octubre.

Sandra Cuevas celebró haber ganado la alcaldía contra Dolores Padierna, candidata de Morena, y aseguró que es una mujer íntegra y honesta.

“Celebro haber sido yo quien ganara el corazón de México al imperio de corrupción: Padierna-Bejarano. A mí jamás me encontrarán un video amarrando dinero con ligas, ni propiedades, ni millones en el banco. No me asustan ni me achican, soy una mujer íntegra, honesta y con carácter.”

Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc