Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), despidió a dos funcionarios por la represión ejercida contra vecinos en el Kiosco Morisco de Santa María la Ribera.

Luego de que Sandra Cuevas ordenó retirar la luz del Kiosco Morisco , en donde decenas de personas se reunían para bailar, incluidos adultos mayores, se generó una manifestación en contra de dicha medida.

La manifestación ocurrió frente al Kiosco Morisco, ubicado frente al domicilio de la alcaldesa; no obstante, al acto fue interrumpido por personal de la alcaldía que golpeó y empujó a algunos ciudadanos.

Derivado de ello, Sandra Cuevas informó la destitución de dos servidores públicos de su administración, pues aseguró que ella no es Claudia Sheinbaum y la 4T que “lo dejan pasar”.

En video, Sandra Cuevas informó que tras los hechos lamentables registrados en la colonia Santa María la Ribera, en el Kiosco Morisco, decidió destitutir a dos de sus funcionarios.

Ello debido a las denuncias de violencia y agresiones en contra de ciudadanos que se manifestaban bailando frente a su domicilio, pues después de 12 años les prohibieron danzar en la alameda de la zona.

Por dicha manifestación, que según Cuevas fue orquestada por la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, funcionarios de la alcaldía Cuauhtémoc arribaron para desalojar a los manifestantes.

“Quiero decirles que no me retracto de las desiciones que tomo día cn día, la decisión de haber retirado a los sonideros que estaban cada domingo irrumpiendo la paz y la tranquilidad de vecinas y vecinos, es una decisión concreta, no va a cambiar, sin embargo eso no justifica el actuar de mis colaboradores, repruebo y condeno la violencia”

Sandra Cuevas