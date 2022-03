Sandra Cuevas: Claudia Sheinbaum aún no me quita del camino

Sandra Cuevas, quien se encuentra suspendida de su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc, afirmó que Claudia Sheinbaum aún no la ha quitado del camino.

Por medio de Twitter, Sandra Cuevas publicó un mensaje con el cual respondió una publicación de la diputada federal del PAN, Mariana Gómez del Campo, en el que criticó a Claudia Sheinbaum.

En su mensaje, la diputada señaló que Claudia Sheinbaum quitó de su camino a Sandra Cuevas, sin embargo la alcaldesa suspendida contestó que no ha sido retirada.

El otro caso Cuevas. Lo que Sandra no dio, la ingrata, Morena lo arrebata

De acuerdo con lo acusado por Mariana Gómez del Campo, Claudia Sheinbaum se quitó “a la mala” de su camino a la alcaldesa suspendida de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

Sin embargo, Sandra Cuevas respondió a la publicación que la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, aún no la ha quitado del camino.

Así lo sostuvo Sandra Cuevas al destacar que aun cuando se encuentra suspendida temporalmente del cargo, sigue siendo alcaldesa de Cuauhtémoc.

En ese sentido, advirtió que el proceso judicial que se abrió en su contra aún no se ha acabado, tras lo cual concluyó al agradecerle a Gómez del Campo por su apoyo.

“Perdón querida Mariana pero aún no me quita del camino, sigo siendo alcaldesa de #Cuauhtémoc, aunque suspendida. Esto aún no se acaba.

Saludos y gracias por el apoyo”