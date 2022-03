Caso Sandra Cuevas: culpable en la percepción ciudadana

No cabe duda, cría fama y échate a dormir. En este caso, mala fama. La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, ahora suspendida de sus funciones, se dio a conocer no por las obras que hizo en su demarcación, sino por sus desplantes, sus lujos y gastos innecesarios... y ahora por estar en un lío judicial bastante complicado.

En efecto, en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México un juez vinculó a proceso a Sandra Cuevas por los delitos de: robo, abuso de autoridad y discriminación. Supuestamente ella agredió a dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y ello, en primera instancia, determinó que se le suspendiera de su cargo al frente de la alcaldía Cuauhtémoc.

Sandra Cuevas acusa persecución política y señala directamente a Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX). La autoridad capitalina, por su parte, argumenta que se trata de un asunto de la Fiscalía y del Poder Judicial.

¿Qué piensa la ciudadanía? Para contestar esta preguntam MetricsMx aplicó dos encuestas, una en la CDMX y otra a nivel nacional.

La mayoría de las personas encuestadas, tanto en la ciudad como en todo México, consideran que la alcaldesa Sandra Cuevas sí violó la ley. El veredicto popular es contundente en contra de la funcionaria.

Enseguida las preguntas que se hicieron a dos muestras representativas de ciudadanos y sus respuestas.

¿Conoce, está enterado y/o ha oído hablar del caso Sandra Cuevas, alcaldesa de la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México?

Encuesta Sandra Cuevas (MetricsMX / SDPnoticias)

Aún en la capital, no todas las personas han oído hablar del conflicto, pero sí la mayoría (más de la mitad con un 58.3% ,contra el 41.7% que no conoce el problema). A nivel nacional esta situación ha tenido menos impacto: solo 38.8% ha escuchado algo relacionado con las acusaciones contra la alcaldesa Sandra Cuevas, mientras que un 61.2% no sabe nada acerca del asunto.

De acuerdo con usted, ¿la alcaldesa Sandra Cuevas: (a) violó la ley, (b) no violó la ley?

Encuesta de Sandra Cuevas (MetricsMX / SDPnoticias)

Para el 70.7% de los encuestados en la capital, la alcaldesa Sandra Cuevas sí violó la ley, mientras un 29.3% cree que es inocente (es decir que ni violó la ley ni cayó en excesos o en arbitrariedades).

A nivel nacional, un 73.6% considera que sí violó la ley (cayó en excesos y arbitrariedades), contra un 26.4% que externó que no lo había hecho.

Tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional, no se consideró la respuesta “no sé”.

Ahondando un poco más, se le preguntó a los encuestados: ¿Cuál cree usted que es el origen de este asunto?

Encuesta Sandra Cuevas (MetricsMX / SDPnoticias)

Quienes consideran que se debe al abuso de autoridad de Sandra Cuevas son la mayoría: así lo considera el 61.9% en la Ciudad de México y el 69.4% a nivel nacional. Por otra parte, el 14.9% (Cd. de México) y 15.4% (Nacional) plantean que se debe a la falsedad de declaraciones de los policías que la acusan.

¿Represión política de parte de Claudia Sheinbaum? Es minoritaria la gente que así lo cree: el 23.2% en CDMX y el 15.2% a nivel nacional, apuntan a que se debe a acciones represivas de la jefa de gobierno.

En este caso, tampoco se consideró la respuesta “no sé”.

Evidentemente este es un caso que será observado con todo cuidado por la ciudadanía. Este tipo de ejercicios demoscópicos son de gran ayuda para evaluar la evolución de la opinión pública en un asunto complejo con fuertes implicaciones políticas.

Metodología

Encuestas telefónicas con robot, realizadas el 17 de marzo de 2022 a 1,200 mayores de edad, 600 residentes en México y 600 en la Ciudad de México. Enviando preguntas con mensaje pregrabado que contesta el entrevistado en su teclado telefónico marcando opciones. Se llevó a cabo un muestreo probabilístico de números fijos y celulares de todo el país y en Ciudad de México. Se ajustaron los datos en base a las características de género, edad y escolaridad del Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEGI. Las estimaciones nacional y de Ciudad de México tienen un margen de error de +/-3.1% con un nivel de confianza del 95%, cada una.