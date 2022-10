Una Rodada del Terror se registró el domingo 31 de octubre; cientos de motociclistas, algunos con armas, provocaron caos en Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes y otras vialidades de la Ciudad de México (CDMX).

Durante la tarde y noche del domingo 30 de octubre se llevó a cabo la Rodada del Terror, en la que participaron cientos de motociclistas y generaron caos en CDMX.

Los conductores y sus acompañantes, disfrazados con motivo de las celebraciones de Halloween y Día de Muertos, transitaron sin protección, ni respeto a las reglas de transito, a través de las calles de capital.

Dicha situación generó la molestia y preocupación de las y los ciudadanos capitalinos, quienes aseguraron que los motociclistas no tienen control; además generaron caos vial.

Cientos de motociclistas rodando sobre Insurgentes Sur.



VIDEO: Motociclistas en Rodada del Terror provocan caos

A través de diferentes videos que circulan en redes sociales, se observa a cientos de motociclistas acompañados de hombres, mujeres y menores de edad, circular disfrazados y sin ningún tipo de protección.

En los videos se puede apreciar cómo los participantes de la Rodada del Terror invaden los carriles de las diferentes vialidades de la CDMX, entre ellas:

Reforma

Insurgentes Norte y Sur

Periférico Sur

Los motociclistas de la Rodada del Terror transitaron utilizando todos los carriles de las vialidades de la CDMX, ocasionando el no avance de los automovilistas e incluso del Metrobús, al invadir su carril.

Miles de motociclistas en Paseo de la Reforma.



Dicha situación generó caos en las calles de la CDMX, pues la Línea 1 y 7 del Metrobus dejaron de ofrecer servicio en algunas de sus estaciones y el transito se detuvo durante algún tiempo.

De igual forma se indicó que los motociclistas y asistentes a la Rodada del Terror se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas y drogas.

Se reportó que uno de los asistentes, quien viajaba en auto, portaba un arma de fuego . Sin embargo, no se sabe si era falsa o autentica; las autoridades realizaron su detención.

Cabe destacar que fue hasta las 23:00 horas que las autoridades comenzaron a retirar a algunos de los motociclistas del Ángel de la Independencia, donde los cientos de asistentes a la Rodada del Terror se reunieron.

Se lanzan contra Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas por “ingobernabilidad”; motociclistas hacen lo que quieren, aseguran

Debido a la Rodada del Terror, los habitantes de la CDMX y la delegación Cuauhtémoc se lanzaron en contra de Claudia Sheinbaum y Sandra Cuevas, por no realizar acciones para detener a los motociclistas.

A través de redes sociales los capitalinos se quejaron de la Rodada del Terror y acusaron que las autoridades no hicieron nada para detener el “desorden, ruido y trancones” que generaron durante horas los cientos de motociclistas.

En cambio, señalaron a Claudia Sheinbaum y a Sandra Cuevas de no querer regular a los motociclistas, además de acusar que la Rodada no se trató de libertad, si no de anarquía. Los reclamos también llegaron de políticos y comunicadores.

