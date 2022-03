Reporteros, fotógrafos y fotógrafas denunciaron agresiones por parte del “equipo de seguridad” de Sandra Cuevas, a la salida de la audiencia donde fue vinculada a proceso este 17 de marzo.

A través de redes sociales, la fotógrafa de Cuartoscuro, Andrea Murcia , acusó que fue agredida por “el equipo de seguridad” de la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas.

“En cuatro años como fotógrafa he sido agredida pero nunca como hoy. Sandra Cuevas no traía equipo de seguridad, traía golpeadores que se fueron abriendo el paso golpeándonos literal, algunos compañeros también fueron víctimas de robo hormiga. Que terrible y que coraje”. Andrea Murcia

La fotógrafa explicó que las personas que venían con Sandra Cuevas avanzaron golpeando a reporteros y fotógrafos , e incluso algunos fueron víctimas de robo.

A su denuncia se unió el fotógrafo de El Heraldo, Daniel Ojeda , quien dijo que entre los empujones, casi le roban su celular: “su porra aventando y empujando a reporteros y fotógrafos”, escribió.

Denuncia de la fotógrafa Andrea Murcia (Twitter)

Denuncias de reporteros en redes (Twitter)

Agresiones a reporteros durante mensaje de Sandra Cuevas

Las agresiones contra reporteros y fotógrafos habrían ocurrido durante el mensaje que Sandra Cuevas ofreció a medios de comunicación, pues en los videos de esos minutos se escucha el jaloneo.

Y es que la alcaldesa suspendida de sus funciones llegó a la audiencia con grupos de simpatizantes que se amontonaron a su salida de los juzgados del Reclusorio Norte.

Entre ellos, hombres que serían parte de su “equipo de seguridad”, aunque los reporteros agredidos los calificaron como “golpeadores”.

Empujones a la salida de Sandra Cuevas de su audiencia (Cortesía )

Sandra Cuevas a la salida de la audiencia (Andrea Murcia)

Sandra Cuevas es vinculada a proceso

En la audiencia de este 17 de marzo, la alcaldesa Sandra Cuevas fue vinculada a proceso junto con tres funcionarios de su administración por presuntas agresiones a dos elementos de la Policía de la CDMX ocurridas en febrero de 2022.

La jueza Elma Mauri Carballo dictó auto de vinculación por los delitos de robo, abuso de autoridad y discriminación contra Sandra Cuevas, por lo que continuará suspendida en su cargo como parte de las medidas cautelares.

La juez dio un plazo de dos meses para la investigación complementaria y Sandra Cuevas deberá, acudir a firmar cada bimestre, no salir del país y no acercarse a las víctimas. A pesar de que fue vinculada a proceso, la funcionaria pública no recibió prisión preventiva por lo que llevará su proceso en libertad.

Tras la audiencia, Cuevas dijo que se siente tranquila y confía en la justicia, que sus pruebas serán bien valoradas y en el actuar de las instituciones.