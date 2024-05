¿Quién es Carlos Pantoja? Tras darse a conocer que el supuesto coordinador del PT se sumó a la campaña de Santiago Taboada, lo desmintió el partido y se desmarcó de él con dura declaración.

De cara a las elecciones 2024 por la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada presumió que líderes de fuerzas políticas varias, ajenas a la coalición Va X la CDMX, se integraron a su proyecto.

Sin embargo, en casos como el de Carlos Pantoja, quien se identificó como coordinador del PT, las cosas no salieron tan bien, ya que su supuesto cargo fue desmentido y se desmarcaron de él.

Así pues, para entender el embrollo en torno al político Carlos Pantoja y su suma al equipo de Santiago Taboada, te contamos quién es y lo que se sabe del supuesto coordinado del PT.

Carlos Pantoja, aparentemente político en la CDMX, es un supuesto coordinador del PT que integra la lista de los que se han sumado a Santiago Taboada y su candidatura, a pesar de no ser de oposición.

No obstante, su partido, en voz de la diputada Magdalena Nuñez, declaró que el funcionario no tiene algún vínculo presente, ni antiguo, por lo que optaron desmarcarse de él.

En este sentido, se presume que Carlos Pantoja, un supuesto coordinador del PT, en realidad se dedica a la venta ilícita de estructuras y votos con engaños por un falso liderazgo.

De tal modo que el partido no solo niega su relación, sino que advierte que las prácticas pueden devenir de la desesperación de Santiago Taboada por ganar las elecciones 2024.

Por otra parte, un detalle que sí fue difundido por el partido, es que Carlos Pantoja los contactó para ofrecer algún tipo de negociación, mas fue rechazado por los integrantes.

De acuerdo con el partido, Carlos Pantoja se presume como coordinador del PT y experto en temas políticos, sin embargo, parte de los datos que comparte son falsos.

Lo único que se sabe sobre el quehacer profesional de Carlos Pantoja, es que el supuesto coordinador del PT se dedica a la venta de estructuras entre partidos y de votos entre ciudadanos .

Y esto es posible a través de una plataforma conocida como “ Proyecto Norte ”, dirigida por Carlos Pantoja y que toma la bandera del PT sin autorización del partido.

Así pues, sería este propósito con el que el supuesto coordinador del PT se estaría sumando a la campaña de Santiago Taboada, en caso de que él desconozca la mentira detrás de ello.

Aunado a la opinión de la diputada Magdalena Nuñez, el integrante del partido, Ernesto Villareal Cantú, dijo que Carlos Pantoja “se chamaqueó” a Santiago Taboada al presentarse como supuesto coordinador del PT.

Por lo tanto, además de ver con burla el gesto de Santiago Taboada de presumir que se sumó a su proyecto, el partido se desmarcó tajantemente de Carlos Pantoja y su quehacer político.

Sobre todo porque el supuesto coordinador del PT no solo no pertenece realmente a sus filas, sino que también quiso emplear sus malas prácticas hacia ellos con presuntas negociaciones.

No sabemos quién es, ni siquiera es afiliado; la semana pasada esa persona llegó a ofrecernos unas estructuras, pero nosotros no pagamos por estructuras, y se fue. No tiene orige petista.

Ernesto Villareal Cantú, PT