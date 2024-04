¿Quién es Amairany Robledo? Su mamá exige saber si fue víctima de Miguel Cortés Miranda, el feminicida serial de Iztacalco.

El pasado 16 de abril de 2024, tras el asesinato de María José, de 17 años de edad, a manos de Miguel Cortés Miranda, se dio a conocer que el hombre es responsable de varios feminicidios llevados a cabo en su departamento desde el 2012 , donde se han confirmado al menos 7 víctimas.

Debido a esto, la señora Cecilia González, mamá de Amairany Robledo, quien se encuentra desaparecida desde el 1 de agosto de 2021 , exige saber si su hija fue víctima del feminicida serial de Iztacalco, pues asegura que él fue la última persona con la que tuvo contacto.

Amairany Robledo González desapareció el 1 de agosto de 2012, cuando tenía 18 años de edad.

Esto sucedió el día en que la joven acudió a un curso de introducción tras ser admitida en el Tecnológico de Iztapalapa después de egresar del CETIS 42, a donde acudiría a recoger sus fotos de graduación.

Sin embargo, Amairany Robledo nunca llegó a recoger las fotos ni regresó a su casa , por lo que su mamá levantó un acta en el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) para encontrarla.

La mamá de Amairany Robledo reveló a las autoridades que la última persona con la que habló su hija “y tuvo muchas llamadas de él días antes y el día que ella desapareció”, fue Miguel Cortés Miranda.

El periodista Carlos Jiménez reveló que la joven desaparecida es una de las 7 víctimas del feminicida serial de Iztacalco.

Asimismo, de manera extraoficial se dio a conocer que se encontró el nombre de Amairany Robledo escrito en el diario del Miguel Cortés Miranda, donde el asesino llevaba una bitácora de sus víctimas, y se encontraron sus identificaciones en el departamento del feminicida.

Derivado de esto, la mamá y el papá de Amairany Robledo se manifestaron el viernes 26 de abril de 2024 afuera del departamento del feminicida serial de Iztacalco para exigir saber si su hija fue víctima de este.

Cecilia González contó que cuando su hija desapareció e interpuso la denuncia, las autoridades le dijeron “no se preocupe, señora, está con su novio. Están en Acapulco” , lo que le causó mucho coraje e impotencia.

Hoy me estoy enterando que encontraron pertenencias. Quisiera que me dieran la oportunidad… exijo que me enseñen o muestren las pertenencias que encontraron ahí porque podrían ser de mi hija.

Temo que ese hombre le haya hecho algo a mi hija porque tenía años que no sé de ella nada, ni una pista, nada, nada sé de ella.

Cecilia González, mamá de Amairany Robledo, posible víctima del feminicida serial de Iztacalco