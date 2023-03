Tras la polémica por el retiro de los sonideros del Kiosco Morisco, Sandra Cuevas organizó un baile para este sábado 4 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, La Changa la dejó plantada y organizó su propio evento.

Sandra Cuevas invitó a varios sonideros de la Ciudad de México (CDMX) para participar en una “Guerra de Sonideros” para los habitantes de la alcaldía Cuauhtémoc, a la que invitó al sonidero La Changa.

Sin embargo, Ramón Rojo Villa, fundador de La Changa, aclaró que no acudirán al evento de Sandra Cuevas, por solidaridad con el sonidero que fue retirado del Kiosco Morisco.

Además, anunció su propio evento con sonideros, esto en la alcaldía Iztapalapa, para el mismo día que el evento de Sandra Cuevas, como protesta por agredir a los adultos mayores que acudían cada domingo a bailar.

Sandra Cuevas invitó a los habitantes de Cuauhtémoc a disfrutar con la “Guerra de Sonideros” este sábado 4 de marzo a las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía.

De acuerdo con Cuevas, es un evento para celebrar los sonideros, que calificó como un gran fenómeno social popular que es una opción de recreación para los habitantes de la demarcación que gobierna.

A este evento fue invitado La Changa; sin embargo, su fundador aseguró que no irá, esto por el desalojo violento del sonidero que acudía los fines de semana al Kiosco Morisco.

Al evento de Sandra Cuevas acudirán los sonideros:

Ramón Rojo Villa, fundador de La Changa, respondió al evento de Sandra Cuevas en la alcaldía Cuauhtémoc y organizó uno propio con sonideros en Iztapalapa.

El evento de La Changa, “El baile de la dignidad por el respeto al movimiento sonidero” se llevará a cabo en el parque Cuitláhuac en la alcaldía Iztapalapa, a las 16:00 horas.

De acuerdo con el fundador de este sonidero, tuvo que rechazar el evento de Sandra Cuevas debido a que no está de acuerdo con que se trate como a delincuentes a los adultos mayores que sólo quieren bailar.

“Estaba yo viendo en los medios —porque yo no sé mucho de política— que injustamente unas personas como yo de la tercera edad, que van todos los domingos a la explanada de Santa María la Rivera les quitaron el baile, van a bailar danzón, todo el ambiente, no me parece porque es injusto de que esas personas aparte de que les cancelen su baile, los golpeen”

Ramón Rojo Villa, fundador de La Changa