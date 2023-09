¿El Partido Verde no quiere alianza con Morena para las elecciones 2024 CDMX? Esto dijo Jesús Sesma sobre los planes de su plantilla para la contienda local.

El secretario general del Partido Verde en la capital del país, Jesús Sesma, ha resuelto la duda sobre si buscarán la Jefatura de Gobierno de la CDMX de la mano de la organización guinda.

Y con ello, anticipó que los posibles candidatos de su barricada no se involucrarán en la designación interna de Morena en la antesala de la travesía a las elecciones 2024 de CDMX.

En su declaración sobre la alianza del Partido Verde con Morena, Jesús Sesma advirtió que si bien tal acuerdo no se ha consolidado, sí existe interés por uno de los perfiles que ya levantaron la mano.

Cabe destacar que para las elecciones 2024 CDMX, por el cargo de Jefe de Gobierno, hay algunos personajes que ya declararon que quieren contender:

La interrogante sobre si el Partido Verde quiere o no una alianza con Morena para las elecciones 2024 CDMX ha sido resuelta por Jesús Sesma, su secretario general en la capital.

De acuerdo con el funcionario, la respuesta es que el Partido Verde aún no ha tomado una decisión definitiva sobre cuál será su estrategia en el comicio local .

Por tal motivo es que no se han pronunciado a favor de su participación en la contienda interna de Morena que designará a su candidato de las elecciones 2024 CDMX.

“Nosotros como Partido Verde no hemos tomado una decisión; tenemos que esperar mucho”, dijo Jesús Sesma descartando que la alianza con Morena sea algo inevitable .

No obstante, compartió que sí ha tenido diálogos con Sebastián Ramírez, presidente de Morena en la CDMX, en torno a tan importante determinación.

“Nosotros como Partido Verde, lo he dicho, no hemos tomado una decisión, nosotros no vamos a participar en este proceso de Morena como lo hicimos en el federal, tenemos que esperar mucho [...] Lo que sí te puedo decir es que el Partido Verde va a ver siempre por el beneficio de la ciudadanía”.

