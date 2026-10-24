Una mujer fue detenida en calles de la Ciudad de México (CDMX) luego de que se abalanzara y mordiera a un policía de Tránsito.

De acuerdo con el reporte, los hechos se registraron durante un operativo en la alcaldía Venustiano Carranza, cuando policías de tránsito pretendían infraccionar a la mujer.

Mujer es detenida tras morder a policía de Tránsito en CDMX para impedir una infracción

Una mujer resultó detenida en la CDMX durante un operativo enfocado en recuperar vialidades y agilizar la circulación en tramos con alta congestión en la CDMX.

Puntualmente, sobre la avenida Eduardo Molina, a la altura de la colonia Del Parque, policías de Tránsito pretendían sancionar a una mujer que se encontraba estacionada en doble fila.

Mujer muerde a policía de Tránsito en CDMX y termina detenida (SSC CDMX)

Al realizar su trabajo, los elementos de seguridad pretendían quitar la placa del vehículo para levantar la infracción correspondiente.

Fue en este momento cuando la mujer bajó de la unidad y se abalanzó sobre los oficiales para impedir que llevaran a cabo sus labores.

De acuerdo con imágenes, uno de los oficiales fue jaloneado por la mujer y posteriormente sufrió una mordida en un brazo.

Debido a ello, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la detuvo y trasladó a una oficina del Ministerio Público por la agresión cometida.

Indicaron que será un juez quien determine su situación jurídica, toda vez que se desconoce si el policía de Tránsito presentará cargos en contra de la mujer.

A su vez, su vehículo fue remitido al corralón, por lo que también deberá hacerse cargo de este trámite al recuperar su libertad.