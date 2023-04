El caso de Sonora Grill volvió a ser relevante, debido a que Morena de CDMX se lanzó en su contra y pidió que nadie coma ahí, debido a la prácticas de discriminación racista y clasista dentro del establecimiento.

“En Sonora Grill actúan con dolo y violan la ley; tras el llamado de las autoridades para corregir sus actos clasistas, simularon acciones y falsificaron documentos, por lo que se anunció que se procederá penalmente en contra de los propietarios del restaurante”, argumentó Morena.

El comunicado de Morena explicó que se detectó segregación racial y de clase en la sucursal de Sonora Grill de Polanco, situación que va en contra de los derechos humanos fundamentales.

“Reconocemos el actuar del Gobierno capitalino ante los hechos cometidos en el Sonora Grill y esperamos esto sirva de ejemplo para que en ningún otro lugar se cometa este tipo de atropellos a la dignidad humana”, concluyó Morena CDMX.

Sonora Grill rechazó prácticas racistas y de discriminación hacia clientes y trabajadores.

¿Qué paso en Sonora Grill?

En agosto de 2022 una denuncia anónima explicó que Sonora Grill divide las áreas en que se sienta la gente blanca y la gente morena. Una ex empleada confirmó esta versión de los hechos después.

A pesar de que la primera denuncia fue anónima, se presumió entonces que la publicación de Twitter, con gran nivel de detalle, fue de un empleado de Sonora Grill. Dijo lo siguiente:

“En Sonora Grill Prime Masaryk se divide el restaurante en dos secciones. Le llaman Gandi y Mousset. En Gandi sientan a la gente que no es caucásica incluso el director de la marca llamado Juan Manuel Moreira se molesta mucho si sientan a alguien ‘que se ve pobre o da mala imagen al restaurante según él’. En Mousset puras personas caucásicas y el trato es completamente diferente”. Presunto empleado de Sonora Grill.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, declaró el 13 de marzo de 2023 que las prácticas racistas y clasistas en Sonora Grill simplemente “no se pueden tolerar”. Esto dijo la funcionaria:

“No se puede tolerar el racismo, el clasicismo, cualquier tipo de discriminación hacia ninguna persona. Recientemente me dijo la directora de Conapred que va a venir una resolución importante sobre el tema de Sonora Grill, porque no ha habido la cooperación que se esperaba. Y, tanto en establecimientos mercantiles, como en el caso de personas, no debe tolerarse de ninguna manera la discriminación” Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de CDMX.

Empleada de Sonora Grill confirma discriminación racista en el establecimiento

Días después de la primera denuncia y otras más en redes sociales, una ex empleada de Sonora Grill Prime confirmó las prácticas de discriminación racista dentro de otro establecimiento.

“Desde el día uno me explicaron que las mesas del balcón estaban reservadas para personas con la mejor presentación porque se ven desde la calle”, dijo en un video que subió a su cuenta de Twitter.

La ex empleada de Sonora Grill que trabajó como hostess aclaró que su testimonio no hizo referencia a la sucursal de Sonora Grill en la calle Mazaryk de la colonia Polanco, sino a otro establecimiento y dio detalles de un caso puntual:

“Senté en un balcón a una pareja que venía formal, bien arreglada y que me pidió buena vista. Entonces el gerente me dijo que no debía hacer eso porque ellos no cumplían los estándares”.

La discriminación (en este caso) no fue por la clase social, sino por el color de piel de los clientes. El gerente señaló a una pareja blanca y le dijo a la hostess: “Mira, ellos sí los cumplen”.

