La Secretaría de Securidad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó que los montadeudas operaban desde 12 callcenters , desde donde estafaban a personas con el uso de apps.

De acuerdo con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaun, desde hace 4 meses se comenzaron a recibir denuncias de personas que solicitaron créditos desde aplicaciones de préstamos.

Debido a dichas denuncias, se inició una investigación que derivó en el desmantelamiento de 7 centros telefónicos y varios inmuebles cateados desde donde operaban estas estafas.

Por su parte, el titular de la SSC, Omar García Harfuch compartió cómo es que operaban los montadeudas.

¿Cómo estafaban los montadeudas con apps?

De acuerdo con Omar García Harfuch, se estableció cómo operaban las estafas los montadeudas desde apps de préstamos como Collector, Jose Cash y Ok Dinero.

Desde dichas aplicaciones, los montadeudas podían administrar todas las cuentas que se asignan a los ejecutivos telefónicos.

Para poder realizar las estafas, dividieron su “servicio” en tres partes:

reclutamiento

cobranza ordinaria

cobranza con un alto grado de agresión e intimidación

Esta última, conocida como área “S0″, era la encargada de hacer recordatorios de los pagos a los “clientes” de una forma intimidatoria, como amenazas y hasta difamación, aseguró Gacría Garfuch.

“Se emplea a personas para efectuar llamadas telefónicas y mensajes de cobranza que, para solicitar el pago a los supuestos deudores, recurren a métodos de intimidación, agresión psicológica y amenazas que van desde las llamadas y los mensajes constantes, hasta la difamación en redes sociales” Omar García Harfuch, titular de la SSC

Cabe señalar que durante los operativos además se incautaron:

15 mil chips telefónicos

400 computadoras

Además, más de 900 personas se encontraron laborando en 4 callcenters para las aplicaciones de los montadeudas.

Catean 12 callcenters y desmantelan 4 empresas de montadeudas en CDMX

Asimismo, Omar García Harfuch informó que se identificaron los domicilios de 4 empresas de callcenters relacionados con los montadeudas que fueron desmanteladas. Se trata de:

Flamingo Cash Águila Desierto México: Morena 811m enre Anaxágoras y Pitágoras, colonia Narvarte

Okrédito: Thomas Alva Edison 176, colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc

Kampala: Dr. Alt, 6, Santa MAría la Ribera

Listobuy.com: Avenida Paseo de la Reforma 26, colonia Centro

Además, se identificaron 8 inmuebles más en las alcaldías de Iztapalapa, Benito Juárez y Coyoacán con callcenters dedicados a las estafas.

En ellos, los “ejecutivos” extorsionaban a sus víctimas a través de las amenazas de hacer públicas imágenes comprometedoras que obtenían a través de las apps, que obtenían todos los datos de los “deudores”, así como acceso a su galería.

Claudia Sheinbaum llama a no usar aplicaciones de préstamos

Por otra parte, Claudia Sheinbaum llamó a la ciudadanía a no hacer uso de aplicaciones de préstamos que no son reconocidas y no están verificadas.

“Queremos decirle a la ciudadanía varios temas. Lo primero es: no usen las aplicaciones telefónicas que no se conocen de algún banco reconocido para solicitar un préstamo” Claudia Sheinbaum

Asimismo, recordó que hay muchas víctimas de los montadeudas que tenían un modus operandi completamente ilegal y que, además de extorsionar, robaron datos personales.