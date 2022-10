El sábado 8 de octubre la alcaldía Miguel Hidalgo inició la entrega del programa social “Sin Límites” que busca hacer un piso parejo y ayudar a la ciudadanía a cumplir sus sueños.

El alcalde Mauricio Tabe encabezó la la entrega de apoyos económicos a personas con discapacidad permanente ya sea motriz, auditiva, visual o psicosocial.

Mauricio Tabe señaló que cuando existen barreras físicas por padecer alguna discapacidad, es necesario que el gobierno intervenga para mitigar los obstáculos y ofrecer calidad de vida.

En ese sentido, el alcalde en Miguel Hidalgo señaló a la ciudadanía que los programas sociales son un derecho y no un favor de nadie.

“El programa y el apoyo económico no se lo deben a nadie, no se lo deben a un gobierno, no se lo deben a una persona ni a un líder, el programa social es su derecho y por eso hoy lo reciben, porque es para quienes más lo necesitan”

Mauricio Tabe