Madre busca recuperar a sus hijos: le fueron arrebatados por su marido en CDMX

Una madre de 33 años, denunció a través de sus redes sociales que su esposo, Isaac Yedid “N”, le arrebató a sus tres hijos, por lo que solicitó ayuda para recuperarlos.

Esto sucedió en la CDMX, la madre identificada como Janet Kanan Farca relató que esto sucedió el pasado 28 de febrero. El esposo la agredió física, verbal y psicológicamente, por lo que la mujer víctima se comunicó al 911 solicitando auxilio.

En dicha llamada, auxiliares de la línea de ayuda le sugirieron que por seguridad se resguardara en alguna parte de la casa y fue ahí cuando el esposo aprovechó para darse fuga del domicilio con los 3 niños.

Los niños rondan entre los 2 y 5 años de edad, que se identificaron como:

La madre presentó su denuncia a las autoridades de la delegación Cuajimalpa poco después de que ocurrieran los hechos; sin embargo su denuncia por delito de sustracción de menores no procedió porque ella no contaba con una custodia legal.

Fue cuando inició los trámites y la guardia y custodia completa le fueron otorgadas el 9 de marzo.

Fue el 25 de marzo de 2022, a casi un mes de que el esposo sustrajera a sus hijos del domicilio, cuando Janet Kanan Farca denunció públicamente en su cuenta de facebook, que estaba siendo víctima de violencia vicaria por su esposo Isaac Yedid “N”.

“Les cuento que hace 25 días que mi esposo Isaac Yedid me golpeó y se llevó a mis hijos de mi casa sin permitirme verlos ni hablar con ellos, ni siquiera saber de ellos”, comenzó la denunciante.

En su denuncia virtual informó que el acusado Isaac Yedid “N” huyó a Morelia con ayuda de su madre (suegra de ella) Azucena “N”, quienes tienen a los niños viviendo en un cuarto de hotel y a una “nana” identificada como Alejandra “N”.

Asimismo dio a conocer que pese a que ella tiene la custodia completa de sus hijos, el acusado se niega a entregarlos de manera voluntaria; por lo que pidió difundir su denuncia virtual para que el caso llegara a las autoridades correspondientes.

“Por favor ayuda NO ENCUENTRO JUSTICIA!”, se lee al final de su publicación de facebook.

Fue entonces cuando la madre, Janet Kanan Farca solició ayuda a la Fiscalía de Michoacán, quienes apoyaron su caso.

Se emitió una orden de emplazamiento contra Isaac Yedid “N” para que en un plazo de 8 días hiciera entrega de los hijos de manera voluntaria.

Sin embargo, el 31 de marzo, la mujer expuso en su cuenta de facebook que fue hasta el lugar donde se encontraban sus hijos pero Isaac Yedid “N” usó la fuerza nuevamente y se los volvió a llevar.

Janet Kanan Farca hizo un llamado a su esposo por medio de la red social, Facebook, alegando que oficialmente habían pasado 31 días sin sus hijos.

“Isaac Yedid, devuélveme a mis hijos. Mis hijos no son moneda de cambio ni debes tenerlos como escudo”, se lee en su perfil de facebook.

El sábado 2 de abril, la madre Janet Kanan junto con su abogado, Pablo Huerta, informaron de manera oficial que los niños ya no se encontraban en el hotel de Morelia.

Finalmente, el pasado lunes, 4 de abril, la madre publicó nuevamente en su red social contando que ya iban 35 días desde que su esposo le arrebató a sus hijos.

Fue en esta publicación donde Janet Kanan Farca expuso que su esposo la estaba extorsionando a través de sus hijos y que había logrado que Isaac Yedid “N” le concediera una videollamada para que pudiera ver a los niños.

“Hace unos días me ‘concedió’ una videollamada con ellos, en la cual se me deshizo el alma de verlos tan tristes y tan apagados… mis hijos no se merecen esto. Afronta tus problemas de frente y no me extorsiones con mis hijos en medio. Ya basta! Devuéveme a mis hijos!”.

Janet Kanan Farca