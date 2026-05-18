Este lunes se cumplen cuatro días de un bloqueo en avenida Río de la Loza y Digna Ochoa, por parte del Colectivo Génesis, quienes denuncian falta de atención a un caso de violencia familiar y vicaria.

La protesta se encuentra a unos pasos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la cual impide el paso de vehículos en la zona.

Las y los manifestantes atravesaron un auto con cartulinas y consignas sobre avenida Río de la Loza, además de colocar alambre de púas.

Refuerzan bloqueo en Río de la Loza

El bloqueo junto a la Fiscalía CDMX inició el viernes 15 de mayo a las 10:00 horas y culminaría el domingo 17 de mayo, no obstante, se ha reforzado este lunes 18 de mayo.

Los primeros días atravesaron una camioneta además de alambre de púas; no obstante, este lunes ya se ven vallas atravesadas que impiden totalmente el paso vehicular no solo en Río de la Loza sino en calles aledañas.

Bloquean Río de la Loza por caso de violencia vicaria

Las y los manifestantes son parte del Colectivo Génesis quienes presionan para la agilizar una investigación por violencia familiar y violencia vicaria.

En las cartulinas que han colocado señalan violencia vicaria contra una madre de familia de nombre Mirna.

El caso al que se refieren corresponde a la carpeta 3695/06-2025 que se encuentra en el juzgado 21 familiar.

Mirna no ve a su hija durante dos años, señala que la acusaron falsamente para separarla de su hija por lo que reclama justicia pronta ya que “mi hija no es un expedienté” y “no más violencia institucional”.