Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, alza la voz por las mujeres asesinadas y desaparecidas en México, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Lía Limón señaló como una manera adecuada de conmemorar el “Día Internacional de la Mujer” el levantar la voz para hacer conciencia en que mientras no haya justicia para las mujeres asesinadas y desaparecidas, el Estado estará en deuda permanente con las víctimas y sus familias.

Así lo afirmó la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, al asistir a la exposición “Zapatos Rojos”, cuyo objetivo es visibilizar, a través del arte, el problema de la violencia de género para que algún día ya no falte ni una más.

Durante el evento, Lía Limón recordó a Vania, Inés, Brenda y Laura, víctimas de feminicidio en la demarcación, quienes señaló, no han tenido justicia en sus casos.

“Justamente hay 4 pares de zapatos que las simbolizan a ellas, porque no ha habido justicia. Hasta hoy no hemos tenido alguna sentencia, seguimos esperando que se haga justicia tanto para ellas, como para las mujeres que han denunciado violencia, y para con quienes la Fiscalía y el Poder Judicial tienen una deuda, porque en ocasiones se denuncia la violencia; pero no se hace nada hasta que las matan”.

Lía Limón