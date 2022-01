Hugo López-Gatell reprocha a alcaldías del PAN la venta de pruebas de Covid-19

“Lucro y oportunismo comercial”, así llamó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, a la venta de pruebas de Covid-19 en la alcaldías de CDMX gobernadas por el PAN.

Hugo López-Gatell recalcó que la disposición gratuita de las pruebas de Covid-19 es por un bien social y son pagadas con el erario público.

En la mañanera de este martes 11 de enero el subsecretario Hugo López-Gatell comparó la venta de pruebas de Covid-19 por alcaldía del PAN a cuando no se respeta el “no corro, no grito, no empujo” en temblores e incendios.

“Pero desafortunadamente a veces invita no solo en esta epidemia sino en muchas otras al lucro, al oportunismo comercial y a otro tipo de oportunismo. Definitivamente no es correcto poner en venta un producto que es de utilidad social”. Hugo López-Gatell

Hugo López-Gatell dice que alcaldías del PAN “corren, gritan y empujan” con pruebas de Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que las alcaldías gobernadas por el PAN, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, están lucrando con las pruebas Covid-19.

Hugo López-Gatell aclaró que los gobiernos deben poner las pruebas de Covid-19 gratis porque son pagadas con el erario público y son un bien social.

El subsecretario Hugo López-Gatell comparó la venta de pruebas Covid-19 en alcaldías del PAN con la regla “no corro, no grito, no empujo”:

Las alcaldías del PAN “corren” porque llaman a realizarse pruebas, cuando solo deben ser para las personas que corren más riesgos

Las alcaldías del PAN “gritan” porque difunden rumores

Las alcaldías del PAN ”empujan” porque al realizar una prueba para una persona que es joven y tiene menos riesgo, le quita la oportunidad a una vulnerable

Alcaldías del PAN venden pruebas Covid-19; Hugo López-Gatell critica acción

En los últimos días las alcaldías de CDMX gobernadas por el PAN, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, anunciaron la venta de pruebas de Covid-19. Los precios van desde los 120 hasta los 320 pesos.

Tras las críticas que ambos gobiernos recibieron, Benito Juárez aseguró que la alcaldía no está vendiendo pruebas, solo está difundiendo la información de venta de una empresa privada.

Según la alcaldía Benito Juárez la instalación de un módulo privado en la explanada es por la saturación de personas que solicitan una prueba gratuita en los kioscos de CDMX.

Miguel Hidalgo no ha dado ninguna postura.

