Debido a que las autoridades de la CDMX determinaron que la fase 1 de la Contingencia Ambiental siga activa mañana miércoles 4 de mayo, el Hoy no circula se seguirá aplicando.

Al notificar que se mantendrá la fase 1 de Contingencia Ambiental y en consecuencia el Hoy no circula, las autoridades de la CDMX actualizaron los autos que no circularán mañana miércoles 4 de mayo.

Sí aún no sabes si podrás usar tu auto mañana miércoles 4 de mayo por el Hoy no circula, te contamos todo lo que necesitas saber para que no te tomen por desprevenido.

(Moisés Pablo / Cuartoscuro)

Hoy no circula: ¿Cuáles son los autos que no circulan este miércoles 4 de mayo?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el Hoy no circula que estará activo mañana miércoles 4 de mayo, estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas.

Debido a lo anterior, los siguientes autos no podrán circular durante dicho lapso de tiempo de mañana miércoles 4 de mayo, con la finalidad de reducir la generación de contaminantes:

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0 así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.

así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras. Vehículos de uso particular con holograma de verificación “0 y 00″, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4 .

terminación de . Vehículos de uso particular con matrícula foránea que no porten holograma de verificación vehicular, serán considerados como holograma Dos.

El 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, con terminación de matrícula PAR .

. Vehículos de carga local o federal deben dejar de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas., salvo aquellos inscritos en el Programa de Autorregulación de la CDMX o EDOMEX.

Taxis con holograma de verificación “1″ o “2″ que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos a) y b), estarán restringidos a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Hoy no circula también tiene excepciones; estos autos sí podrán salir a la calle

Aun cuando la fase 1 de la Contingencia Ambiental contempla la aplicación del Hoy no circula con el fin de reducir la emisión de contaminantes, algunos autos están exceptuados de la medida.

Por lo anterior, los autos que cumplan con las siguientes sí podrán salir a la calle a pesar de que cuenten con los elementos incluidos en el listado anterior: