Personal de la Dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc atendió el reporte de una persona al interior de un camión recolector de basura, en el cruce de las calles Cedro y Eligio Ancona, colonia Santa María la Ribera.

Al arribar, los elementos encontraron a un masculino de aproximadamente 42 años de edad en suspensión incompleta, con un nudo elaborado con plástico transparente. Tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Conductor no habría advertido la presencia del hombre

De acuerdo con la declaración del conductor, al salir de su centro de trabajo, en la alcaldía Miguel Hidalgo, no advirtió que había una persona en la caja del camión, cuya unidad porta imagen institucional de dicha demarcación.

Elementos de la Policía Auxiliar, Sector 64 Orión, acordonaron la zona y resguardaron el lugar en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que realizará las diligencias correspondientes.