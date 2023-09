Gerardo Fernández Noroña, diputado con licencia por el Partido del Trabajo (PT), descartó participar en la contienda por la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

En transmisión en vivo desde su canal de Youtube, Gerardo Fernández Noroña aseguró que “ve los dados cargos” y algunas limitantes en el proceso, por lo que no se registrará en la contienda.

“Yo he decidido no registrarme, porque además veo limitantes, veo dados cargados, lo digo con todas sus letras”, sostuvo el legislador en la transmisión. “Sería el colmo que me inscribiera y ni siquiera pasara a la encuesta final”, señaló.

Al bajarse de la contienda, Fernández Noroña extendió su apoyo hacia Clara Brugada y Hugo López-Gatell, con quienes afirmó sentirse representado, pero no así con Omar García Harfuch.

Nota en desarrollo. En breve, más información.