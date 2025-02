Exhiben a pasajera de Uber en redes sociales, debido a que durante un viaje amenazó al conductor con mandarlo a la cárcel luego de que se negó a ir más rápido para que ella no llegara tarde.

Los hechos fueron grabados en video por la cámara de seguridad de la misma unidad de transporte y en él, se pueden escuchar las amenazas que la pasajera lanzó contra el conductor.

Asimismo, en el video que se ha viralizado en redes se logra oír que la molestia de la pasajera de Uber se produjo por que el conductor se defendió de una serie de faltas de respeto.

Una pasajera de Uber fue exhibida en redes sociales debido a que durante un viaje, amenazó con mandar a la cárcel al conductor con falsas acusaciones de acoso sexual.

Así se puede escuchar en el video que se ha viralizado en distintas plataformas, en el que se muestra parte del viaje en el cual el conductor se defendió de las faltas de respeto por parte de la pasajera.

De acuerdo con lo que se puede ver y escuchar en el mismo video, el incidente se habría registrado el pasado 23 de enero sobre la Avenida Revolución, en la Ciudad de México (CDMX).

De la misma forma, se aprecia que la pasajera de Uber no se habría percatado de que estaba siendo videograbada y por tal motivo es que lanzó las amenazas, falsas acusaciones e insultos.

Al inicio del clip, se oye a la pasajera de Uber dando indicaciones al chofer con un tono inadecuado e incluso lanzando algunas groserías como muestra de su desaprobación por la forma de conducir del operador.

A pesar de que por varios segundos el conductor no dijo nada ante las faltas de respeto e insultos, tras lograr orillarse, detiene la unidad y le pide de forma calmada a la pasajera que se baje.

Ante ello, la pasajera de Uber se niega de forma rotunda y comienza a lanzar amenazas contra el operador, pues le advierte que si no sigue avanzando lo va a reportar, pese a lo cual el conductor siguió en su postura.

Al insistir en sus amenazas, la mujer hizo una llamada por teléfono, mientras que el conductor también inició el respectivo proceso de reporte en la plataforma de Uber para informar sobre lo ocurrido a la empresa.

En la llamada, la pasajera lanzó de forma inmediata una falsa acusación, toda vez que dijo que el conductor de la unidad en la que se transportaba la estaba acosando con palabras impropias.

Incluso, al interrumpir la llamada que el conductor hizo para reportar la situación, la mujer señaló a gritos que el chofer la estaba acosando con “preguntas extrañas”.

“Me venía diciendo que me veía muy bonita, que le gustaba y que si no le hacía caso no iba a avanzar y que aquí me iba a dejar”